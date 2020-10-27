ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны: Беларусь стала целью гибридной войны

27.10.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. Протестующим в Беларуси не удалось сменить власть благодаря слаженным действиям со стороны государственных органов, заявил в ходе совместной коллегии оборонных ведомств Союзного государства министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Неудачная попытка организации "цветной революции" сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления", - сказал белорусский министр.

По его мнению, в Беларуси пытались сменить действующую власть "различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств". В результате они не достигли своей цели "из-за слаженных действий органов государственного управления и белорусского народа".

Виктор Хренин поблагодарил российскую сторону за позицию, которую руководство РФ заняло в этой ситуацию и оказанную помощь.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республика после проведения выборов президента оказалась под давлением со стороны западных стран, а также столкнулась с акциями протеста граждан, которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Верю, что это было только начало. Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика