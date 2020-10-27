Минобороны: Беларусь стала целью гибридной войны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. Протестующим в Беларуси не удалось сменить власть благодаря слаженным действиям со стороны государственных органов, заявил в ходе совместной коллегии оборонных ведомств Союзного государства министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Неудачная попытка организации "цветной революции" сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления", - сказал белорусский министр.

По его мнению, в Беларуси пытались сменить действующую власть "различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств". В результате они не достигли своей цели "из-за слаженных действий органов государственного управления и белорусского народа".

Виктор Хренин поблагодарил российскую сторону за позицию, которую руководство РФ заняло в этой ситуацию и оказанную помощь.