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Минобороны: Беларусь стала целью гибридной войны
27.10.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт - Sputnik. Протестующим в Беларуси не удалось сменить власть благодаря слаженным действиям со стороны государственных органов, заявил в ходе совместной коллегии оборонных ведомств Союзного государства министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
"Неудачная попытка организации "цветной революции" сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления", - сказал белорусский министр.
По его мнению, в Беларуси пытались сменить действующую власть "различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств". В результате они не достигли своей цели "из-за слаженных действий органов государственного управления и белорусского народа".
Виктор Хренин поблагодарил российскую сторону за позицию, которую руководство РФ заняло в этой ситуацию и оказанную помощь.
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