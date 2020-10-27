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В сети обсуждают новый снимок беременной от белоруса Кети Топурии
27.10.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Слухи о беременности солистки группы A-Studio Кети Топурии не утихают: снимок звезды с округлившимся животом появился в Instagram-аккаунте @admin_anshlaka и удивил поклонников.
Разговоры о второй беременности Топурии начались еще в конце февраля 2020 года. Но певица всеми силами пыталась опровергать эту информацию и даже попросила поклонников "не слушать и не читать желтую прессу". Не успели фанаты успокоиться, как в сети появилось неожиданное подтверждение интересного положения звезды.
Новый снимок Топурии, опубликованный в сети, взволновал фанатов: на фото певица с заметно округлившимся животом загорает на одном из пляжей в Дубаи. Откровенный кадр запечатлел один из поклонников звезды.
"Кети Топурия милашка. Чувствую себя папарацци", - подписал увиденное очевидец.
Напомним, что у Топурии есть дочь Оливия, рожденная в браке с предпринимателем Львом Гейхманом. Разведясь с мужем, Топурия встречалась с рэп-музыкантом Гуфом, но
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По сообщениям многочисленных СМИ и Instagram-аккаунтов, солистка A-Studio родит второго ребенка к Новому году.
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