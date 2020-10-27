Шесть сотрудников «Белоруснефти»» уволены после видеообращения против насилия

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Сотрудники управления промыслово-геофизических работ 26 октября выразили протест против насилия и беззакония. Вечером того же дня их уволили.

Как пояснили "Спутнику" в "Белоруснефти", сотрудники уволены «за нарушение трудового законодательства». Подробности на предприятии сообщить отказались, поскольку они «касаются только работника и нанимателя».



27 октября все подразделения "Белоруснефти" работают в штатном режиме, производство не остановлено, уточнили собеседники агентства.