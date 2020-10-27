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Шесть сотрудников «Белоруснефти»» уволены после видеообращения против насилия
27.10.2020 11:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Сотрудники управления промыслово-геофизических работ 26 октября выразили протест против насилия и беззакония. Вечером того же дня их уволили.
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Сотрудники управления промыслово-геофизических работ 26 октября выразили протест против насилия и беззакония. Вечером того же дня их уволили.
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