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Шесть сотрудников «Белоруснефти»» уволены после видеообращения против насилия

27.10.2020 11:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Сотрудники управления промыслово-геофизических работ 26 октября выразили протест против насилия и беззакония. Вечером того же дня их уволили.

Как пояснили "Спутнику"   в "Белоруснефти", сотрудники уволены «за нарушение трудового законодательства». Подробности на предприятии сообщить отказались, поскольку они «касаются только работника и нанимателя».

27 октября все подразделения "Белоруснефти" работают в штатном режиме, производство не остановлено, уточнили собеседники агентства.  

 
 
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Сотрудники управления промыслово-геофизических работ 26 октября выразили протест против насилия и беззакония. Вечером того же дня их уволили.
 
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