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Литва заблокирует поставки электроэнергии из Беларуси в ноябре. Это почти половина экспорта
Источник материала: Myfin
Литовский оператор энергопередающей системы Litgrid сообщает о получении в понедельник информации от белорусского оператора «Белэнерго» о том, что начать выработку электроэнергии на Белорусской АЭС(БелАЭС) в Островце намечается с 1 до 10 ноября.
Литовская компания отмечает, что в соответствии с законом о бойкоте электричества с БелАЭС, она с начала выработки на этой станции установит нулевую пропускную способность для импорта электроэнергии из Беларуси.
О полученной информации Litgrid в понедельник информировала участников рынка через систему биржи электроэнергии Nord Pool. Литовский оператор еще раньше сообщил рынку, что после запуска БелАЭС импорт электроэнергии из Беларуси будет остановлен.
«Получив информацию о начале выработки электроэнергии или зафиксировав в центре управления системой Litgrid данные в реальном времени, показывающие выработку на БелАЭС, мы сразу установим пропускную способность в ноль мегаватт для коммерческих потоков электричества из Беларуси», – сказал для пресс-релиза временный глава Litgrid Видмантас Грушас.
Что в итоге?
Как намечено в литовском законе, после запуска БелАЭС Литва также прекратит предоставление резервов электроэнергии Беларуси. Напомним, в 2019 году на Литву приходилось около 1,5 млрд кВт.ч или 45,7% экспорта всей электроэнергии из Беларуси.
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Литва планирует остановить импорт электричества из Беларуси, как только БелАЭС начнет вырабатывать электроэнергию. Об этом сообщает Интерфакс .
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