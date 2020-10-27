Белорусский частный нефтетрейдер экспортирует мазут с большим дисконтом

Источник материала: АФН

Созданный в Беларуси весной этого года частный нефтетрейдер «Новая нефтяная компания» подписала долгосрочный контракт на экспорт 1,2 млн. тонн мазута производства Новополоцкого НПЗ с дисконтом $23,27 доллара за тонну от рыночной стоимости.

Перевалка будет осуществляться через латвийский морской терминал «BLB» в Рижском порту. Покупателем выступила компания Tintrade российского бизнесмена с эстонским паспортом Алексея Чулеца, которая и контролирует терминал «BLB».

Как сообщает телеграм-канал Минская Семибоярщина, только на этом контракте ННК, бенефициарами которой являются Гуцериев, Олексин и Воробей, «заработала» $27,924 млн.

«И это еще без учета «откатов» за завышенные латвийские ж.д. тарифы и стоимость перевалки продукта в Рижском порту», - пишет телеграм-канал.

Подписание контракта случилось сразу после смены гендиректора Нафтана. Задача ННК – оттеснить от поставок Белорусскую нефтяную компанию, которая, как утверждается, подконтрольна нынешнему послу Беларуси в РФ Владимиру Семашко.

Владельца Tintrade и Николая Воробья (владеет компанией «Интерсервис)» связывает не только бизнес: как пишут телеграм-каналы, их дети состоят в браке.