Журналист: «Милевский хочет завершить карьеру в Украине»

















«Я общался и с Милевским, и с его агентом. Да, у них есть предложения от клуба из чемпионата Кипра, но это не «Пафос», а команда, которая находится выше в турнирной таблице.





При этом Милевский хочет закончить карьеру в Украине, и сейчас его агент занят поисками соответствующих вариантов, чтобы Артем мог еще поиграть у нас. Сам Милевский ничего не захотел комментировать публично, но подтвердил как то, что его приоритет – Украина, так и то, что у него есть предложение из Кипра», – сказал Цыганик.





Отметим, что в январе Милевскому исполнится 36 лет. В Украине он выступал лишь за один клуб – киевское «Динамо», которое покинул







