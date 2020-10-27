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Журналист: «Милевский хочет завершить карьеру в Украине»

27.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский намерен вернуться в украинский футбол. Об этом сообщил известный журналист и телеведущий Игорь Цыганик, комментируя информацию о том, что форвард может оказаться в кипрском «Пафосе».





«Я общался и с Милевским, и с его агентом. Да, у них есть предложения от клуба из чемпионата Кипра, но это не «Пафос», а команда, которая находится выше в турнирной таблице.

При этом Милевский хочет закончить карьеру в Украине, и сейчас его агент занят поисками соответствующих вариантов, чтобы Артем мог еще поиграть у нас. Сам Милевский ничего не захотел комментировать публично, но подтвердил как то, что его приоритет – Украина, так и то, что у него есть предложение из Кипра», – сказал Цыганик.

Отметим, что в январе Милевскому исполнится 36 лет. В Украине он выступал лишь за один клуб – киевское «Динамо», которое покинул
 
 
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский намерен вернуться в украинский футбол. Об этом сообщил известный журналист и телеведущий Игорь Цыганик,...
 
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