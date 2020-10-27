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Фотофакт: а вы, друзья, как ни садитесь! 10 зрителей было на концерте оркестра Финберга на сцене Купаловского
Источник материала: Партизан
Вчера, 26 октября, в Купаловском театре состоялся концерт Государственного оркестра под руководством Михаила Финберга.
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Фотофакт: а вы, друзья, как ни садитесь! 10 зрителей было на концерте оркестра Финберга на сцене Купаловского
Вчера, 26 октября, в Купаловском театре состоялся концерт Государственного оркестра под руководством Михаила Финберга.
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