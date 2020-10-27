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Белорусские милиционеры спасли от пожара целую деревню
27.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси наградили милиционеров, которые спасли от пожара жителей деревни Липень в Могилевской области. Они еще до приезда пожарных сделали все, чтобы не дать огню перекинуться с сарая на соседние дома. О героях и их работе узнавала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
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Стражи порядка еще до приезда пожарных сделали все, чтобы не дать огню перекинуться с сарая на соседние дома.
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