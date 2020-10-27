Белорусские милиционеры спасли от пожара целую деревню

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси наградили милиционеров, которые спасли от пожара жителей деревни Липень в Могилевской области. Они еще до приезда пожарных сделали все, чтобы не дать огню перекинуться с сарая на соседние дома. О героях и их работе узнавала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.