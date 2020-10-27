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Шойгу: обстановку в Беларуси нагнетают из США

27.10.2020 12:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российские топы продолжают делиться соображениями о ситуации в Беларуси. До этого пресс-секретарь Путина настаивал на невмешательстве в дела соседней страны. Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что обстановка внутри нашей страны нагнетается со стороны США. Его слова приводит ТАСС.

Министр сказал, что США с помощью технологии цветных революций целенаправленно расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран. «Решительно осуждаем такие действия и считаем неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран», — сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Беларуси.

«Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения», — сообщил российский министр.

Такие действия США и их союзников, по мнению Сергея Шойгу, подрывают основы международного права и игнорируют интересы суверенных государств. Он добавил: «Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером. Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности».

 
 
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Российские топы продолжают делиться соображениями о ситуации в Беларуси. До этого пресс-секретарь Путина настаивал на невмешательстве в дела соседней страны....
 
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