Новая Skoda Octavia подорожала в России еще до выхода на рынок

Источник материала: Onliner

В прошлом месяце в России стартовал прием заказов на Skoda Octavia четвертого поколения. Машина предлагалась с мотором 1,4 TSI и механической коробкой передач в комплектации Active Plus. Цена составляла 1 398 000 рублей. Модель еще не доехала до шоурумов, а уже подорожала.

Агентство «Автостат» сообщает, что компания «Skoda Auto Россия» опубликовала цены на другие комплектации Octaiva, а под шумок обновила цены на Active Plus — прайс вырос на 11 тысяч рублей (относительно сентябрьской цены).

В России Skoda Octavia будет предложена в трех версиях — Active Plus, Ambition Plus и Style Plus, оснащение которых значительно расширилось. Стоимость базовой Octavia 1,4 TSI c механической 6-ступенчатой коробкой передач начинается от 1 409 000 рублей, а с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией — от 1 466 000 рублей.

Лифтбэк в версии Ambition Plus с 1,4 TSI и МКП предлагается по цене от 1 499 000 рублей. За такую версию с АКП придется заплатить от 1 556 000 рублей. Известно, что цены на Octavia Style Plus с 1,4 TSI и МКП стартуют от 1 700 000 рублей, а с 8-ступенчатой АКП — от 1 757 000 рублей.