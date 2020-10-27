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Сидячая забастовка в БГУ, камера на входе в БГМУ, акция возле БГАИ. Студенты продолжают протестовать

27.10.2020 12:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусские студенты весьма активно проявили себя в понедельник, в том числе добавив массовости традиционному маршу пенсионеров. Сегодня учащиеся продолжают обозначать себя. Все началось с БГУ, где проходила сидячая забастовка. Студенты БГУИРа предпочли двигаться по корпусам. В пабликах множится информация о других проявлениях студенческого протеста.

Сидячая забастовка в БГУ 

Сидячая забастовка в БГУ, камера на входе в БГМУ, акция возле БГАИ. Студенты продолжают протестовать

Мехмат БГУ сегодня обозначил себя первым. На одном из этажей собрались студенты и устроили сидячую акцию протеста. Периодически к ним подходят преподаватели. Общаются. Ближе к полудню акция стала более многочисленной.

Студенты БГУИРа ходят по лекционкам  

БГУИР продолжает выходить на забастовку. В паблике «Мирный БГУИР» публикуются вот такие видео.

Также сообщается, что бастующие ходят собирать людей по лекционкам.

Письмо преподавателей БГУИРа

По пабликам распространяется информация о присоединившихся к забастовке преподавателях БГУИРа. Есть вот такой скрин с объяснительным текстом.

Сидячая забастовка в БГУ, камера на входе в БГМУ, акция возле БГАИ. Студенты продолжают протестовать

Есть даже форма со списком приведенных фамилий и должностей. Было 37 человек. Но пока писался этот абзац, стало 36.

— Действительно, какие-то преподаватели фигурируют в этом списке. Но проводилась проверка занятий, все на своих рабочих местах, — говорит заведующий кафедрой ПИКС Виталий Хорошко. — Не знаю, какими путями они подписывали это или не подписывали, но в любом случае преподаватели на занятиях. Вчера состоялось заседание кафедры. Люди присутствовали. Мы действуем в правовом поле. У нас есть трудовое законодательство. Человек должен исполнять свои рабочие обязанности, о чем я и оповестил преподавателей. Один из них разослал письмо о забастовке. Это внешний совместитель. Но он на рабочем месте и готов выходит на занятия. Я отвечаю за учебный и научный процесс. Он осуществляется. Это наша задача. Сейчас она выполняется.

Информация будет дополняться.

Студенты БГАИ вышли на протест

В руках у протестующих плакат «Искусство за мир», сообщает канал «ЧП Беларусь». До того ребята протестовали внутри здания.

Сидячая забастовка в БГУ, камера на входе в БГМУ, акция возле БГАИ. Студенты продолжают протестовать

Камера на входе в БГМУ

Наши читатели сообщают, что на входе в университет дежурит несколько человек, среди них — декан одного из факультетов. Также на фото видна камера, направленная на входящих.

Сидячая забастовка в БГУ, камера на входе в БГМУ, акция возле БГАИ. Студенты продолжают протестовать

Ближе к 11:00 паблик «Рупор БГМУ» сообщает следующую информацию: «Только что студенты-медики сели на пол в холле главного корпуса, на что через 5 минут отреагировала администрация. Начали снимать студентов. На входе поставили камеру, которая снимает людей, пришедших и ушедших из универа, „для вашей же безопасности“».

 
 
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Белорусские студенты весьма активно проявили себя в понедельник, в том числе добавив массовости традиционному маршу пенсионеров. Сегодня учащиеся продолжают...
 
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