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Сидячая забастовка в БГУ, камера на входе в БГМУ, акция возле БГАИ. Студенты продолжают протестовать
Источник материала: Onliner
Белорусские студенты весьма активно проявили себя в понедельник, в том числе добавив массовости традиционному маршу пенсионеров. Сегодня учащиеся продолжают обозначать себя. Все началось с БГУ, где проходила сидячая забастовка. Студенты БГУИРа предпочли двигаться по корпусам. В пабликах множится информация о других проявлениях студенческого протеста.
Сидячая забастовка в БГУ
Мехмат БГУ сегодня обозначил себя первым. На одном из этажей собрались студенты и устроили сидячую акцию протеста. Периодически к ним подходят преподаватели. Общаются. Ближе к полудню акция стала более многочисленной.
Студенты БГУИРа ходят по лекционкам
БГУИР продолжает выходить на забастовку. В паблике «Мирный БГУИР» публикуются вот такие видео.
Также сообщается, что бастующие ходят собирать людей по лекционкам.
Письмо преподавателей БГУИРа
По пабликам распространяется информация о присоединившихся к забастовке преподавателях БГУИРа. Есть вот такой скрин с объяснительным текстом.
Есть даже
— Действительно, какие-то преподаватели фигурируют в этом списке. Но проводилась проверка занятий, все на своих рабочих местах, — говорит заведующий кафедрой ПИКС Виталий Хорошко. — Не знаю, какими путями они подписывали это или не подписывали, но в любом случае преподаватели на занятиях. Вчера состоялось заседание кафедры. Люди присутствовали. Мы действуем в правовом поле. У нас есть трудовое законодательство. Человек должен исполнять свои рабочие обязанности, о чем я и оповестил преподавателей. Один из них разослал письмо о забастовке. Это внешний совместитель. Но он на рабочем месте и готов выходит на занятия. Я отвечаю за учебный и научный процесс. Он осуществляется. Это наша задача. Сейчас она выполняется.
Информация будет дополняться.
Студенты БГАИ вышли на протест
В руках у протестующих плакат «Искусство за мир»,
Камера на входе в БГМУ
Наши читатели сообщают, что на входе в университет дежурит несколько человек, среди них — декан одного из факультетов. Также на фото видна камера, направленная на входящих.
Ближе к 11:00 паблик «Рупор БГМУ»
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Сидячая забастовка в БГУ, камера на входе в БГМУ, акция возле БГАИ. Студенты продолжают протестовать
Белорусские студенты весьма активно проявили себя в понедельник, в том числе добавив массовости традиционному маршу пенсионеров. Сегодня учащиеся продолжают...
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