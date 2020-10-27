«Мы были готовы к последствиям». Бастующих работников «Белоруснефти» к вечеру уволили (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера утром шесть работников РУП «ПО „Белоруснефть“» объявили о забастовке. Мужчины работали в управлении промыслово-геофизических работ в Речице. Днем их вызвало руководство на беседу, а вечером они уже получили расчет. Но бастующие не сдаются и говорят, что многие работники «Белоруснефти» готовы их поддержать.

Это видео было записано вчера утром. В 11:30 всем его участникам позвонили с предприятия и пригласили приехать на базу для беседы с гомельским руководством ПО «Белоруснефть».





— Мы ждали беседы два часа, а когда она началась, сразу поняли, что диалога не выйдет, — говорит Сергей Поляков. — Вышли в фойе, где собрались около 30 работников предприятия, пришедших поддержать нас и послушать, что скажет руководство. Начальство твердило, что бастовать мы можем только по вопросам, связанным с производством, а не по политическим причинам, что у нас хороший соцпакет, успешное предприятие и что работа должна быть вне политики. Донести до руководства нашу позицию мы так и не смогли.

По словам Сергея, после этого появились две заявки, на которые расписали сугубо бастующих работников: «Или вы едете на работу, или пишете, что вы отказываетесь от этих заявок», — предложило руководство.

— В понедельник у меня по графику был выходной, но руководство росчерком пера создало новый график, по которому я должен находиться на работе, — говорит Сергей.





Мужчины отказались и ехать на работу, и писать письменный отказ от нее. Вчера пропуска бастующих работников были аннулированы — они не могли зайти на территорию управления. А вечером все шестеро получили расчет на зарплатные карточки и сразу заподозрили увольнение, хотя сумма больше была похожа на премию, чем на окончательный расчет.





— Лично мне никто из руководства не звонил, — говорит Владимир Кайлев, — Позвонили из диспетчерской и попросили прийти. При этом никто не говорит, что мы уволены. Мы решили никуда не идти и ничего не подписывать. Планируем дальше освещать происходящее, записывать видео с другими работниками «Белоруснефти», которые поддерживают забастовку, солидарны с уволенными, осуждают насилие и беззаконие в стране.

— Мы заранее понимали, что будут последствия, и были к ним готовы. Мы не можем мириться с тем, что происходит. Не можем смотреть на то, что творится в стране. И единственный рычаг, который есть у нас в руках, это забастовка, — считает Сергей.

По словам Сергея, вчера и сегодня бастующим работникам поступило множество звонков от сочувствующих, предложений о помощи и слов поддержки, в том числе от работников «Белоруснефти». Поэтому никто не расстроен из-за увольнения.

— Люди готовы и морально, и материально нас поддержать. Солидарность на предприятии огромная, просто не все готовы открыто заявить о своей позиции. Без помощи мы не останемся, но пока у каждого есть подушка безопасности. В общем, настроение у нас боевое.

Увольнение Onliner подтвердили в пресс-службе «Белнефтехим». Вот как там прокомментировали случившееся:

— Эти люди уволены за нарушение трудового законодательства. Подробности касаются только работника и нанимателя. поэтому комментировать их мы не можем. Все подразделения «Белоруснефти» работают в штатном режиме, остановок на производстве нет.