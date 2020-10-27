ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельчанин ввез в Беларусь 12 машин с «перебитыми» номерами. Рассказываем, как ему это удалось

27.10.2020 12:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гомельчанин ввез в Беларусь 12 легковых автомобилей с «перебитыми» номерами кузовов. Как ему это удалось и чем закончилось, рассказали в таможне.


Гомельчанин «пригонял» легковушки иностранной регистрации под видом зарегистрированных на территории Беларуси. Еще за границей он видоизменял идентификационные номера кузовов автомобилей, чтобы не уплачивать таможенные платежи.

При въезде на территорию страны таможенникам водитель представлял технический паспорт на автомобиль, VIN которого был вварен на ввозимую машину. Регистрационные номера на автомобиле также соответствовали указанным в техпаспорте.

Подобным образом мужчина ввез через белорусско-польскую границу 12 легковых автомобилей. В большинстве случаев это были двадцатилетние иномарки.



Ущерб, нанесенный государству, оценен в 140 тыс. белорусских рублей.

За уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельчанин «пригонял» легковушки иностранной регистрации под видом зарегистрированных на территории Беларуси. Еще за границей гражданин видоизменял...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сидячая забастовка в БГУ, камера на входе в БГМУ, акция возле БГАИ. Студенты продолжают протестовать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика