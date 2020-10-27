Гомельчанин ввез в Беларусь 12 машин с «перебитыми» номерами. Рассказываем, как ему это удалось

Источник материала: Tut.by

Гомельчанин ввез в Беларусь 12 легковых автомобилей с «перебитыми» номерами кузовов. Как ему это удалось и чем закончилось, рассказали в таможне.





Гомельчанин «пригонял» легковушки иностранной регистрации под видом зарегистрированных на территории Беларуси. Еще за границей он видоизменял идентификационные номера кузовов автомобилей, чтобы не уплачивать таможенные платежи.

При въезде на территорию страны таможенникам водитель представлял технический паспорт на автомобиль, VIN которого был вварен на ввозимую машину. Регистрационные номера на автомобиле также соответствовали указанным в техпаспорте.

Подобным образом мужчина ввез через белорусско-польскую границу 12 легковых автомобилей. В большинстве случаев это были двадцатилетние иномарки.









Ущерб, нанесенный государству, оценен в 140 тыс. белорусских рублей.

За уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.