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Сколько российские звезды зарабатывают в YouTube? Рассказываем

27.10.2020 12:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Forbes подсчитал доходы YouTube-блогеров от рекламы. Лидером стал юмористический канал Labelcom, на котором выходят передачи «Что было дальше?», «Созвон», «Блиц-крик», Roast Battle и другие.


Фото: unsplash.com

Такой аналитикой российский Forbes поделился впервые. Учитывался временной период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020-го. Лидерами рейтинга стали стендап-комик с ТНТ Нурлан Сабуров и его партнеры. На втором месте оказался техноблогер Wylsacom. Третья строчка досталась юмористу Александру Гудкову и его каналу «Чикен Карри». Следом — журналист Юрий Дудь и актер Антон Лапенко.

А вот как выглядит весь топ-15 прибыльных YouTube-каналов:

1. Labelcom — $ 3 550 000
2. Wylsacom — $ 3 410 000
3. Александр Гудков — $ 1 130 000
4. Юрий Дудь — $ 980 000
5. Антон Лапенко — $ 980 000
6. Алексей Пивоваров — $ 920 000
7. Дима Гордей — $ 850 000
8. Ксения Собчак — $ 840 000
9. Дима Масленников — $ 780 000
10. Константин Заруцкий — $ 660 000
11. Ирина Шихман — $ 650 000
12. Николай Соболев — $ 600 000
13. Эрик Давидыч — $ 510 000
14. Андрей Ширгин — $ 490 000
15. Моргенштерн — $ 470 000

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Forbes подсчитал доходы YouTube-блогеров от рекламы. Лидером стал юмористический канал Labelcom, на котором выходят передачи «Что было дальше?», «Созвон», «Блиц-крик», Roast Battle...
 
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