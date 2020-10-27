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Сколько российские звезды зарабатывают в YouTube? Рассказываем
Источник материала: Tut.by
Forbes
Такой аналитикой российский Forbes поделился впервые. Учитывался временной период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020-го. Лидерами рейтинга стали стендап-комик с ТНТ Нурлан Сабуров и его партнеры. На втором месте оказался техноблогер Wylsacom. Третья строчка досталась юмористу Александру Гудкову и его каналу «Чикен Карри». Следом — журналист Юрий Дудь и актер Антон Лапенко.
А вот как выглядит весь топ-15 прибыльных YouTube-каналов:
1. Labelcom — $ 3 550 000
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Forbes подсчитал доходы YouTube-блогеров от рекламы. Лидером стал юмористический канал Labelcom, на котором выходят передачи «Что было дальше?», «Созвон», «Блиц-крик», Roast Battle...
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