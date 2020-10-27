Средняя зарплата бюджетников в сентябре снизилась до 388 долларов

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе-сентябре 2020 года составила 977,2 рубля, в сентябре — 985,4 рубля (около 388 долларов по официальному курсу НБРБ), что на 2,3 рубля, или на 0,2%, меньше, чем в августе 2020 года, следует из данных статистики.





Реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе—сентябре 2020 года по сравнению с январем-сентябрем 2019 года увеличилась на 13,9%, в сентябре 2020 года по сравнению с августом 2020 года — уменьшилась на 1,1%.

Для сравнения: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций страны (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-сентябре 2020 года составила 1.218,4 рубля, в том числе в сентябре — 1.264,5 рубля, что на 11,9 рубля, или на 0,9%, меньше, чем в августе 2020 года.

Правительство доведет зарплату учителей в Беларуси до средней зарплаты по стране не позже чем к 2025 году, заявил премьер-министр Роман Головченко 2 октября на церемонии награждения победителя конкурса «Учитель года 2020».

«Путем поэтапного ежегодного увеличения заработной платы педагогов мы обязательно доведем ее до средней зарплаты по стране не позже чем к 2025 году. Будем и дальше максимально учитывать ваши интересы, проводить работу по сокращению несвойственных функций, улучшению условий вашего нелегкого труда, обеспечению социальных гарантий. Правительство примет для этого все возможные меры», — сказал Головченко.

По мнению экспертов, для повышения зарплат в учреждениях здравоохранения и образования должна увеличиваться прибыль в экономике и, как следствие, доходы бюджета. Однако прибыль в экономике сокращается и доходы бюджета уменьшаются. В этом контексте рассчитывать на рост зарплат бюджетников не приходится.