Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио В ГАИ озвучили ответственность за умышленное блокирование дорог

В ГАИ Минской области рассказали о двух инцидентах, произошедших на областных дорогах утром 26 октября. В частности, около 7.25 утра в понедельник на трассе М-6 Минск-Гродно транспортный поток в направлении Минска шел слишком медленно, а затем пешеходы с БЧБ-символикой остановили движение вовсе. В результате затора случилось ДТП с повреждением двух автомобилей, сообщила инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома Ирина Сапунова.

Еще одна авария произошла на автодороге МКАД-Озерцо-Старое Село рядом с деревней Дворицкая Слобода, где также на дороге появились люди с символикой, случился затор и были повреждены два автомобиля, сказала собеседница.

В среднем, чтобы отреагировать на непредвиденную ситуацию, водителю за рулем требуется около секунды, и за это время автомобиль, едущий со скоростью 120 км/ч, успевает проехать около 67 метров, пояснила радио Sputnik. Соответственно, при внезапном появлении пешеходов авто не может резко остановиться без каких-либо негативных последствий, добавила собеседница.

"К счастью, в обоих случаях никто не пострадал. Движения на обоих участках дороги было нормализовано. Правоохранители устанавливают лиц, вышедших на проезжую часть", ― сказала Сапунова.

За умышленное блокирование транспортных коммуникаций может последовать административная ответственность по ст. 18.1 КоАП Республики Беларусь, которая предусматривает штраф от 6 до 10 базовых величин (162 — 270 рублей).

В случае особо крупного ущерба или гибели человека ответственность будет уже уголовной ст. 310 УК, санкция этой статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, предупредила представитель ГАИ.

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