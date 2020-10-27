Видеофакт: спецназ проводит обыск в доме захватчика грузинского банка

Источник материала: Sputnik Беларусь

Спецназ провел обыск в доме вооруженного грабителя в селе Григолиши еще 21 октября. Самого мужчину до сих пор не нашли, поиски продолжаются. На специальной пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе раскрыл личность подозреваемого.

"В результате комплексных следственно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, участником нападения стал Бадри Эсебуа 1988 года рождения", – сказал он.

МВД Грузии переквалифицировало дело об ограблении банка в Зугдиди в террористический акт. Ранее ведомство расследовало дело лишь по статьям "Захват в качестве заложника" и "Противоправное приобретение, ношение оружия".

Напомним, вооруженный мужчина 21 октября ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников. Он потребовал от властей выплатить ему полмиллиона долларов. После того, как его требования были выполнены, вооруженному грабителю удалось скрыться.

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