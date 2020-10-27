Задержан СЕО GanttPRO Дмитрий Дудин. Ему дали девять суток

Источник материала: Tut.by

В Минске 26 октября был задержан CEO GanttPRO.com и Chief of products and services в компании XB Software Дмитрий Дудин. Как сообщает Telegram-канал «Списки задержанных», сегодня, 27 числа, ему дали девять суток по статье 23.34 КоАП РБ («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий «), а вот дело по статье 23.4 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий») было отправлено на доработку.



Дмитрий Дудин. Источник: личный архив / Facebook

XB Software — это ИТ-компания, которая занимается веб-разработкой как собственных продуктов — Webix, DHTMLX, GanntPRO, KUKU.io и других, — так и индивидуальных решений для компаний США, Великобритании, Канады и стран Западной Европы. GanttPRO.com — это продукт XB Software, онлайн-инструмент для управления проектами на основе диаграммы Ганта.

К сожалению, в XB Software не смогли поделиться деталями о деле Дмитрия, однако известно, что на момент задержания он находился в машине. По неподтвержденным сведениям, задержание произошло недалеко от Национальной библиотеки в Минске.

Как пишет dev.by , Дмитрий Дудин — фронтэнд-активист, организатор What the hack? , отмечен премией Belarusian IT Awards 2013 в номинации «ИТ-блогер» за проект HTML5.by.