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Под Могилевом Renault не пропустил Nissan: водитель в тяжелом состоянии в больнице
Источник материала: Tut.by
Один из водителей получил тяжелые травмы при столкновении двух легковушек под Могилевом,
Авария произошла 26 октября, в 21.40, вблизи деревни Севостьяновичи. Установлено, что 50-летний водитель Renault Logan при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил Nissan Almera и столкнулся с ним.
В результате ДТП водитель Renault получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. В ГАИ отметили, что ремнем безопасности он пристегнут не был.
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Авария произошла 26 октября, в 21.40, вблизи деревни Севостьяновичи.
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