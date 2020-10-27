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Под Могилевом Renault не пропустил Nissan: водитель в тяжелом состоянии в больнице

27.10.2020 12:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из водителей получил тяжелые травмы при столкновении двух легковушек под Могилевом, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла 26 октября, в 21.40, вблизи деревни Севостьяновичи. Установлено, что 50-летний водитель Renault Logan при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил Nissan Almera и столкнулся с ним.


Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель Renault получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. В ГАИ отметили, что ремнем безопасности он пристегнут не был.

 
Теги: Могилев
 
 
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Авария произошла 26 октября, в 21.40, вблизи деревни Севостьяновичи.
 
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