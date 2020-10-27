Под Могилевом Renault не пропустил Nissan: водитель в тяжелом состоянии в больнице

Источник материала: Tut.by

Один из водителей получил тяжелые травмы при столкновении двух легковушек под Могилевом, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла 26 октября, в 21.40, вблизи деревни Севостьяновичи. Установлено, что 50-летний водитель Renault Logan при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил Nissan Almera и столкнулся с ним.



Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель Renault получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. В ГАИ отметили, что ремнем безопасности он пристегнут не был.