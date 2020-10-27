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«Пока дураки дерутся, умные люди делают деньги?». Мнение о людях-хамелеонах, которые всё понимают
Источник материала: Tut.by
На днях я вспоминал прекрасную книгу Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Замечательный роман, всем советую. А вспомнил я его из-за второстепенного персонажа, односельчанина главного героя. Который на собраниях радостно хлопал и кивал в нужных местах сначала властям советским, а потом фашистским. С одинаковым старанием и прилежанием.
Прошлая моя колонка была посвящена тем, кто
Но среди людей, которых всё устраивает, есть не только дураки. Совсем наоборот. Есть очень умные. И я подумал, что эта группа персонажей осталась незаслуженно обойденной. А зря.
В отличие от пенсионерок, что показывают фиги, или
Беседуешь, например, с человеком. Он, вроде бы, за мир, свободу и развитие. И против насилия, конечно же, как можно. Но вместе с тем ты ловишь себя на мысли, что это для него вообще не главное. Волнует его, в основном, как бы так извернуться, чтобы бизнес остался цел, невредим, а, желательно, еще и подрос. Ответ на вопрос «а с кем он, собственно?», для него чисто утилитарный. Ой, ну с кем выгодно, с тем и буду, как дети, правда. Он с удовольствием занимает нишу, освобожденную теми, кто не захотел делать подлости. Приговаривая, что свято место пусто не бывает.
Другой сидит одновременно во всех чатах и каналах телеграмма — и в провластных, и в нормальных. В одних он отстаивает идеалы французской революции (свободу, равенство и братство, кто не помнит), в других прикалывается над протестующими, пишет, что презирает их, и сетует на шум под окнами по воскресеньям.
Кто-то может сказать: ну, ничего страшного. Думает человек о своем хлебе насущном, никому не вредит. Как в «Самом лучшем фильме» (да, я такое тоже смотрю, простите): «Это были девяностые, мы зарабатывали, как могли». С одной стороны, оно, конечно, так. Еврейская мудрость, что прозвучала в рассказе Задорнова про кофточку, не теряет своего блеска в веках: «Пока дураки дерутся, умные люди делают деньги». Но дело в том, что конфликт власти и общества из политической плоскости давно перешел в плоскость ценностную.
Нет сейчас противостояния Востока и Запада, социалистов и рыночников, сторонников и противников интеграции. Протестующие не за лидера ходят, не за идеи и политические платформы. Здесь вопросы базовые, те, что записаны в Декларации о правах человека.
Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.
Все люди равны перед законом.
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь.
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их выражение.
Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний.
Наконец, воля народа должна быть основой власти.
И каждый сейчас определяет для себя: согласен ли ты с этим или нет. Согласен с тем, что можно бить и пытать людей, или нет. Согласен с тем, что суды должны быть сталинскими «тройками», или нет.
С учетом нехитрых этих вопросов и ответов балансировать между теми и этими сегодня аморально в высшей степени.
А самое противное, что эти люди неспроста стараются выражать в зависимости от слушателя две позиции одновременно. Как бы ни сложилось дальше, они рассчитывают остаться на плаву, при должностях и у кормушек. Мастерство переобуваться в воздухе, доступное лишь хамелеонам и приспособленцам.
Это удивительные представители человеческой породы, с которыми мы никак не можем разойтись в разные стороны, потому что раз за разом им удается всех надурить и оставить потомство со своими хитро… сплетенными генами. Так что держите ухо востро.
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Наш колумнист Антон Александров размышляет о людях, которые не спешат занимать чью-то сторону и ждут лучших времен.
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