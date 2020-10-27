«Пока дураки дерутся, умные люди делают деньги?». Мнение о людях-хамелеонах, которые всё понимают

Источник материала: Tut.by

На днях я вспоминал прекрасную книгу Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Замечательный роман, всем советую. А вспомнил я его из-за второстепенного персонажа, односельчанина главного героя. Который на собраниях радостно хлопал и кивал в нужных местах сначала властям советским, а потом фашистским. С одинаковым старанием и прилежанием.

Прошлая моя колонка была посвящена тем, кто правда не понимает . Они забавные. Их даже бывает жаль. Ровно настолько, чтобы пытаться разговаривать и объяснять. Да, это непросто. Беседовать нужно аккуратно, задавать наводящие вопросы, вовремя вставлять логичные, но не слишком трудные для восприятия аргументы.

Но среди людей, которых всё устраивает, есть не только дураки. Совсем наоборот. Есть очень умные. И я подумал, что эта группа персонажей осталась незаслуженно обойденной. А зря.

В отличие от пенсионерок, что показывают фиги, или сестер Груздевых , на которых грех обижаться, эти-то прекрасно всё понимают.



Фото: instagram.com/sestrygruzdevy777

Беседуешь, например, с человеком. Он, вроде бы, за мир, свободу и развитие. И против насилия, конечно же, как можно. Но вместе с тем ты ловишь себя на мысли, что это для него вообще не главное. Волнует его, в основном, как бы так извернуться, чтобы бизнес остался цел, невредим, а, желательно, еще и подрос. Ответ на вопрос «а с кем он, собственно?», для него чисто утилитарный. Ой, ну с кем выгодно, с тем и буду, как дети, правда. Он с удовольствием занимает нишу, освобожденную теми, кто не захотел делать подлости. Приговаривая, что свято место пусто не бывает.

Другой сидит одновременно во всех чатах и каналах телеграмма — и в провластных, и в нормальных. В одних он отстаивает идеалы французской революции (свободу, равенство и братство, кто не помнит), в других прикалывается над протестующими, пишет, что презирает их, и сетует на шум под окнами по воскресеньям.



Картина «Добрая девочка» художника Якуба Розальски носит иллюстративный характер

Кто-то может сказать: ну, ничего страшного. Думает человек о своем хлебе насущном, никому не вредит. Как в «Самом лучшем фильме» (да, я такое тоже смотрю, простите): «Это были девяностые, мы зарабатывали, как могли». С одной стороны, оно, конечно, так. Еврейская мудрость, что прозвучала в рассказе Задорнова про кофточку, не теряет своего блеска в веках: «Пока дураки дерутся, умные люди делают деньги». Но дело в том, что конфликт власти и общества из политической плоскости давно перешел в плоскость ценностную.

Нет сейчас противостояния Востока и Запада, социалистов и рыночников, сторонников и противников интеграции. Протестующие не за лидера ходят, не за идеи и политические платформы. Здесь вопросы базовые, те, что записаны в Декларации о правах человека.

Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.

Все люди равны перед законом.

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь.

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их выражение.

Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний.

Наконец, воля народа должна быть основой власти.

И каждый сейчас определяет для себя: согласен ли ты с этим или нет. Согласен с тем, что можно бить и пытать людей, или нет. Согласен с тем, что суды должны быть сталинскими «тройками», или нет.

С учетом нехитрых этих вопросов и ответов балансировать между теми и этими сегодня аморально в высшей степени.



Фото: unsplash.com

А самое противное, что эти люди неспроста стараются выражать в зависимости от слушателя две позиции одновременно. Как бы ни сложилось дальше, они рассчитывают остаться на плаву, при должностях и у кормушек. Мастерство переобуваться в воздухе, доступное лишь хамелеонам и приспособленцам.

Это удивительные представители человеческой породы, с которыми мы никак не можем разойтись в разные стороны, потому что раз за разом им удается всех надурить и оставить потомство со своими хитро… сплетенными генами. Так что держите ухо востро.

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