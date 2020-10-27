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Вместо уволенных купаловцев концерт дал государственный оркестр Финберга: выступил перед пустым залом
Источник материала: KYKY>
26 октября на сцене Купаловского театра, несколько десятков сотрудников которого уволили за гражданскую позицию, выступил государственный оркестр под руководством Михаила Финберга. Позже в телеграм-канале «МотолькоПомоги» появилась фотография пустого зала во время концерта.
Собеседник ведущего канала сказал, что насчитал в зале восемь человек. Однако один из сотрудников Купаловского театра привел TUT.by другое число — 11 человек.
TUT.by
Напомним, после августовских увольнений из Купаловского в труппе осталось всего 12 актеров. Но сцена главного беларуского театра не пустует. Например, 15 октября на ней выступил ансамбль «Хорошки», несмотря на призывы общественности не делать этого. По словам сотрудников театра, концерты оркестра в Купаловском продолжатся.
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Вместо уволенных купаловцев концерт дал государственный оркестр Финберга: выступил перед пустым залом
26 октября на сцене Купаловского театра, несколько десятков сотрудников которого уволили за гражданскую позицию, выступил государственный оркестр под...
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