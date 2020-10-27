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Шойгу заявил о попытке Запада внести раскол в белорусско-российские отношения

27.10.2020 12:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ngs24.mirtesen.ru

На совместной коллегии главы министерств обороны России и Беларуси говорили в том числе о вмешательстве Западе в белорусскую ситуацию.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, «при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь». Целью смены власти было «сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения".

По словам Шойгу, США с помощью технологии цветных революций "целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран". "Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером. Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности", - цитирует ТАСС главу российского Минобороны.

В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что сменить власть в его стране пытались "различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств". По его словам, это им не удалось "из-за слаженных действий органов государственного управления и белорусского народа".

Хренин также выразил «глубокую признательность» руководству России «за его позицию и помощь, оказанную Республике Беларусь в это непростое время".

"Неудачная попытка организации цветной революции сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления", - заявил Хренин.

Обсудили министры и действия НАТО у союзных границ. По словам Шойгу, альянс совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союза России и Беларуси. Министр отметил, что сегмент американской противоракетной обороны усиливается, ее пусковые установки могут использоваться и для ударного оружия. "Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учений блока", - указал Шойгу.

Виктор Хренин в свою очередь констатировал, что в странах, граничащих с Беларусью, растет количество учений НАТО, увеличивается присутствие армии США. "За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих", - напомнил Хренин.

США при поддержке союзников из НАТО вышли из договоров по противоракетной обороне, по открытому небу и по ракетам средней и меньшей дальности, а также отказались ратифицировать адаптированную версию договора об обычных вооружениях и силах в Европе. Все это, по словам Хренина, направлено на "подрыв международной и региональной безопасности и обеспечение правового поля для милитаризации европейского континента за счет постоянного американского присутствия".

 
 
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На совместной коллегии главы министерств обороны России и Беларуси говорили в том числе о вмешательстве Западе в белорусскую ситуацию.
 
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