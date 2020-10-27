В Витебске умер задержанный студент медуниверситета

Источник материала: АФН

В Витебске в больнице скорой медпомощи ночью 27 октября умер задержанный вчера студент 4 курса медуниверситета.

У парня была обширная забрюшинная гематома, но избиения он отрицал, сообщают в БСМП. Студента зовут Артем А., он учился на 4 курсе фармацевтического факультета.

«У молодого человека была обширная забрюшинная гематома. Такая травма может произойти после разрыва сосуда. Ему сделали операцию, источник кровотечения на ней не установили», - сообщает тг-канал медиков «Белые халаты».

Смерть молодого человека в местных телеграм-каналах связывают с мирной акцией протеста, которая прошла возле главного витебского медуниверситета накануне, 26 октября. Тогда около 40 студентов пели возле фонтана «Тры чарапахі» и «Перемен». Сотрудники милиции в штатском снимали всех на камеру, а потом задержали 4 человек — двух парней и двух девушек.