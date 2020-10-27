Источник материала: АФН

В Кремле рассчитывают получить информацию, связанную с задержанием в Беларуси шеф-редактора интернет-проектов "Ельцин центра" Марины Петрушко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, но мы обязательно проверим эту информацию. Кроме того, там налажены контакты между силовиками и нашим посольством. Посольство регулярно получает информацию о российских гражданах. Мы надеемся, что получим необходимую для нас информацию, и что россиянка будет отпущена", - сказал Песков, которого цитирует Интерфакс.

Так он ответил на вопрос, связанный с сообщениями о задержании в Беларуси Петрушко во время отпуска, которая навещала свою пожилую мать.

Как сообщила "Интерфаксу" ранее первый заместитель исполнительного директора президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень, Петрушко находилась в очередном отпуске на своей родине в Барановичах. Она навещала пожилую маму и в воскресенье по дороге к ней была задержана на автобусной остановке.