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Кремль ждет освобождения задержанной в Беларуси сотрудницы "Ельцин центра"
Источник материала: АФН
В Кремле рассчитывают получить информацию, связанную с задержанием в Беларуси шеф-редактора интернет-проектов "Ельцин центра" Марины Петрушко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, но мы обязательно проверим эту информацию. Кроме того, там налажены контакты между силовиками и нашим посольством. Посольство регулярно получает информацию о российских гражданах. Мы надеемся, что получим необходимую для нас информацию, и что россиянка будет отпущена", - сказал Песков, которого цитирует Интерфакс.
Так он ответил на вопрос, связанный с сообщениями о задержании в Беларуси Петрушко во время отпуска, которая навещала свою пожилую мать.
Как сообщила "Интерфаксу" ранее первый заместитель исполнительного директора президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень, Петрушко находилась в очередном отпуске на своей родине в Барановичах. Она навещала пожилую маму и в воскресенье по дороге к ней была задержана на автобусной остановке.
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В Кремле рассчитывают получить информацию, связанную с задержанием в Беларуси шеф-редактора интернет-проектов "Ельцин центра" Марины Петрушко, сообщил...
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