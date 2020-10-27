Alibaba спрятала названия руководящих должностей за словом «функция»

Источник материала: АФН

Alibaba Group запустила международный проект по отмене названий должностей, чтобы привлечь молодых специалистов.

Теперь сотрудники вместо должностей будут видеть в корпоративных мессенджерах, интранет-порталах или почте только название функции, например «функция маркетинга» или «функция корпоративных коммуникаций».

В компании отметили, что в период карантина сотрудники стали чаще общаться онлайн и, как показал процесс групповых переговоров, указание должностей негативно влияет на общую дискуссию, а при взаимодействии напрямую с руководством снижается инициативность, передает РБК.

Исследование также показало, что плоская структура крайне важна для поколения Z. По ее словам, сейчас Cainiao и Alibaba активно набирают молодых менеджеров для охвата новых целевых аудиторий, а возможность для выпускников вузов сразу на равных общаться с топ-менеджментом без привязки к должности позитивно сказалась на качестве работы. Так, в некоторых проектах скорость реализации выросла наполовину, уточнила она.