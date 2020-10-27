ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Неспеша собираем вещи»: режиссер гродненского «драма» рассказал, что происходит в театре сейчас

27.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В СМИ и некоторых Telegram-каналах появилась информация, что главный режиссер Гродненского драматического театра Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик Сергей Куриленко присоединились к забастовке, также пишут, что театре отменены все спектакли и репетиции. Журналисты «Вечернего Гродно» связались с Сергеем Куриленко и директором театра Игорем Гедичем.

«Неспеша собираем вещи»: режиссер гродненского «драма» рассказал, что происходит в театре сейчас
Директор драмтеатра Игорь Гедич пока воздержался от комментариев, предложив перезвонить ему позже.

Отметим, что на сегодня назначен один спектакль — комедия «Свободная пара». Как рассказали нам в кассе театра, продажа билетов на него продолжается.

Журналисты дозвонились и до Сергея Куриленко, который подтвердил, что он и главный режиссер театра Геннадий Мушперт присоединились к национальной забастовке.

— Руководство предложило нам написать заявление об увольнении по собственному желанию, однако мы отказались. Пусть нас увольняют по статье за неисполнение своих служебных обязанностей. На данный момент находимся в театре, неспеша собираем вещи и ждем решение администрации. У меня, кстати, вещей набралось немного, а вот у Геннадия Владимировича побольше. Оно и неудивительно — у него отдельный кабинет, — шутит Сергей Куриленко.

По его словам, он и не надеется, что администрация передумает увольнять сразу двух режиссеров театра:

— Я, когда принимал это решение, отдавал себе отчет, что шансов остаться работать в любимом театре призрачно мало. Но хочу сказать, что в правильности своего решения я не сомневался ни на секунду, — добавил Сергей Куриленко.

Отметим, что заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко вместе с супругой был задержан во время мирной акции в городе 20 сентября. Узнав про задержание коллег, участвовавшие в постановке вечером того же дня актеры прервали выступление, объяснив это солидарностью с задержанными коллегами.

Позже с коллективом театра проводили беседы директор Игорь Гедич и губернатор Владимир Караник.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В СМИ и некоторых Telegram-каналах появилась информация, что главный режиссер Гродненского драматического театра Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик Сергей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование: основатели компаний руководят лучше наемных менеджеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика