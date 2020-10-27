Сибирская золотая лихорадка: крупнейшее в мире месторождение осваивают спустя десятилетия

Из-за роста цен на золото российский горнодобывающий концерн решился приступить к освоению крупнейшего месторождения золота в мире. Компания намерена добывать благородный металл в безлюдной Сибири. Об этом месторождении известно уже многие десятилетия.





Пять холмов бурого цвета в центре бескрайней российской тайги — пока это все, что можно увидеть в Сухом Логе. Месторождение в Иркутской области среди осенних красок сибирского леса пока еще коммерчески не освоено. Но скоро все изменится.





Золотодобывающая компания «Полюс» представила результаты экспертизы. Ресурсы Сухого Лога оцениваются в 40 миллионов унций золота. Тем самым компания «Полюс» теперь официально контролирует крупнейшие запасы золота в мире.





То, что в недрах рядом с небольшим городом Бодайбо, в 350 км к северо-востоку от озера Байкал и 900 км к северо-востоку от столицы региона Иркутска, есть золото, известно уже давно. Советские геологи обнаружили месторождение в 1961 году и начали изучать его еще в 1970-х годы. Но только сейчас произведены точные замеры, и должно начаться освоение.

Австралийская компания потерпела неудачу в 1990-е

Связано это в том числе с расположением месторождения. В глубине леса добыча обходится дорого. Помимо шахты, необходимо построить дороги и поселки для рабочих. По оценке крупнейшей золотодобывающей компании «Полюс», которая в 2017 году приобрела права на проведение разведочных работ, освоение Сухого Лога может обойтись в 2,3 миллиарда евро. До конца года концерн планирует завершить оценку эффективности инвестиционного проекта и затем приступить в следующем году к строительным работам.





Но прежде чем в Сибири действительно начнут добывать золото, может пройти еще немало времени. Во-первых, «Полюс», вероятно, получит многочисленные экологические предписания. Во-вторых, такой мегапроект должен будет пройти ряд политических процедур, прежде чем получит все разрешения. С этим в 1990-е годы столкнулась австралийская золотодобывающая компания Star Mining, которая планировала вести добычу в рамках совместного предприятия с российским концерном «Лензолото». Рассмотрение проекта дошло до стадии обсуждения в комитете по вопросам безопасности российского парламента, где коммунисты проголосовали против выдачи разрешения «сомнительной австралийской компании».

Цена на золото в этом году выросла на 26%

«Полюс» рассчитывает, что через несколько лет в Сухом Логе можно будет добывать 1,6 миллионов унций золота в год. Правда, запасы хотя и большие, но не очень сконцентрированные, что осложняет дело. Руда в тайге имеет низкое содержание золота, что в свою очередь повышает затраты на добычу. Это одна из причин, почему месторождение так долго не осваивалось.





Но при текущей цене на золото сомнений в рентабельности мало: только в этом году цена в евро выросла почти на 20%, а в долларах — даже на 26%. За прошедшие пять лет рост в евро составил 57%. При нынешней цене «Полюс» может добывать в Сухом Логе золото на 2,6 миллиардов евро в год.





Это будет намного более прибыльно, чем добыча в других крупнейших месторождениях золота в мире. Сибирское месторождение с ресурсом в 40 миллионов унций обгонит по объему огромный золотой рудник Грасберг в Индонезии, в котором, как предполагается, еще есть ресурсы на 32 миллиона унций, а также золотодобывающую шахту Саус-Дип в Южной Африке объемом около 32 миллионов унций. При полной мощности добыча в Сухом Логе будет составлять около четверти всей годовой российской добычи золота, а оборот компании «Полюс» вырастет на 70%. В отличие от спорного индонезийского рудника Грасберг концерн планирует придерживаться максимально жестких экологических норм. Шахта в индонезийской провинции Папуа считается одним из главных «экологических грешников» в мире.



