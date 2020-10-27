Политолог: Он будет держаться за власть до последнего, как он сам говорит – пока его в гробу не вынесут

– К чему могут привести забастовки и ультиматум Тихановской?





– Сам ультиматум и забастовки, может, ни к чему конкретному не приведут. Но то, что 2,5 месяца идут протесты – это феноменально для Беларуси, и на спад они не идут. По-прежнему проходят большие манифестации.

Это имеет большой информационный эффект и является серьезным раздражителем для Лукашенко, который по-прежнему считает, что он победил на этих выборах, и не понимает, почему его предали белорусы. Он считает себя отцом нации, который построил социальное государство, и не понимает, против чего люди протестуют. Но люди не хотят больше жить в авторитарной стране, в концлагере, который создал Лукашенко. Белорусы, которые протестуют, воспринимают государство полноценным ГУЛАГом, где людей избивают или изгоняют из страны за их мнение. Сотни людей находятся в эмиграции и въехать в Беларусь с белорусским паспортом не могут. То есть Лукашенко создал стерильный ГУЛАГ, в котором действуют достаточно жесткие условия, а уровень доходов покрывает только минимальные потребности человека на самом низком уровне.





– Во что дальше выльется этот протест?





– Люди хотели бы изменений, свободы. Они хотели бы, чтобы Лукашенко ушел, а он не хочет уходить. Протест сейчас может перерасти в какие-то иные формы, например, в партизанские варианты сопротивления. Но подчеркну, что все изменения белорусы хотели бы провести мирным путем.





– Партизанские методы – это какие?





– Некоторые элементы партизанщины уже наблюдаются. В телеграм-каналах уже созданы десятки чатов, где жители отдельных районов и даже домов завели свои группы. Там они друг с другом перезнакомились и создали какие-то стачкомы и дворовые отряды самообороны, там они обсуждают стратегию и тактику партизанской «войны» против власти. «Войны» в кавычках, потому что это не какие-то насильственные атаки, а акции, чтобы противостоять насилию со стороны правоохранительных органов.





– Почему считаете, что ультиматум и забастовка ни к чему не приведут?





– Потому что цель – уход Лукашенко, а этого не произойдет. Из официальных источников следует, что никакой забастовки не происходит. Оппозиционные телеграм-каналы сообщают, что забастовки в том или ином виде на предприятиях идут. Студенты проводят протестные марши по Минску . Пора вспомнить историю России начала 20 века, когда стачки стали основной многих дальнейших событий.





Только забастовочное движение может принудить власти к переговорному процессу с оппозицией. Лукашенко пытается расколоть оппозицию, тянуть время, рассчитывая, что люди одумаются и перестанут выходить на улицы. Но с каждым, кто протестует против него, он собирается разобраться – или в тюрьму посадить, или с работы уволить, что уже происходит. Либо выгнать из страны. Один из помощников Лукашенко прямо призвал недовольных брать паспорта и уезжать из Беларуси. За 2 месяца в Польшу уехало больше 15 тысяч человек. Он и рассчитывает, что все бунтари уедут в другие страны на заработки, а останутся одни пенсионеры, с которыми ему легко договориться. Еще он рассчитывает, что к Новому году все эти протесты будут сдуваться.





– Это оправдано?





– Не думаю. Люди перестали бояться власти, резиновых пуль. Есть потенциал, что в какой-то момент все перерастет в полноценную революцию. Чтобы этого не произошло, нужно провести конституционную реформу, которую он давно обещает, но не делает. Для этого нужен нормальный круглый стол, и не в СИЗО КГБ, конечно, как это было сделано.





– Но уходить Лукашенко в любом случае не собирается?





– Он будет держаться за власть до последнего, как он сам говорит – пока его в гробу не вынесут. Но попытка усидеть еще пять лет у власти может закончиться для Лукашенко и его семьи очень печально.





– Светлана Тихановская играет лидирующую роль в протестах?





– Нет, она лидер не протестов, а протестного голосования. Ей, конечно, многие симпатизируют. Но она уже сыграла одну из своих главных ролей во время президентской кампании. А сейчас люди выходят не за Тихановскую, а против Лукашенко.



