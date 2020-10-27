Белорусы могут каждый день! Протесты можно сравнить со средневековой осадой города

В воскресенье 25 октября истек срок объявленного Светланой Тихановской «народного ультиматума». Как и ожидалось, Александр Лукашенко не объявил о своей отставке.





В понедельник 26 октября ряд частных компаний из разных сфер не работал. Одни – открыто в знак солидарности, другие заявили, что по техническим причинам. Акции солидарности состоялись у зданий многих предприятий и организаций.









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Что касается государственных заводов, то громче всех заявили о себе работники « Гродно Азот», где объявили забастовку в нескольких цехах.





поинтересовался у экспертов, как они оценивают идею о «народном ультиматуме» на данный момент. UDF.BYу экспертов, как они оценивают идею о «народном ультиматуме» на данный момент.

«Рано или поздно осада завершится победой»

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что оценивал и оценивает идею исключительно положительно, независимо от того, каким будет окончательный результат.





«Всегда есть люди более радикальные и менее радикальные. Первые хотели более активных действий, и им такую возможность предоставили», – сказал Марголин.

По его мнению, протесты за отставку Лукашенко, продолжающиеся в Беларуси третий месяц, можно сравнить с осадой средневекового города.









фото: спутник





«Осада могла длится месяцами. В какой-то момент наступающие шли на штурм. Вовсе не обязательно, что он завершался полной и окончательной победой. В случае неудачи штурм позволял перегруппировать силы, устранить недостатки в тактике. Осада продолжалась и через какое-то время предпринимался новый штурм. И так до победы. Сколько потребуется штурмов – сказать сложно, но они нужны. Рано или поздно осада завершится победой», – отметил Марголин.





Почему в понедельник не получилось забастовок на крупных госпредприятиях?





«После 26 лет строительства эшелонированной обороны, когда вертикаль власти опиралась на менеджмент предприятий, эту систему разворошить сложно. Но над этим нужно работать. Те, кто поддерживают идею забастовки на предприятиях, должны четко понимать, как действовать: заходим на предприятие и там барикадируемся, или мы вообще не приходим на работу, как действуем в случае приезда ОМОНа и т.д. Рабочие должны четко представлять, кто их поддержит юридически и финансово. Не знаю, насколько это было продумано в этот раз, но если это не удалось сделать полноценно сегодня, то должно удастся через месяц-два», – считает Марголин.





По его мнению, неудача с общенациональной забастовкой в целом не должна стать ударом по репутации Тихановской.





«Разве что так будет на некоторое время для скептиков, которые изначально говорили, что мирные акции ни к чему не ведут, нужно было идти на штурм в первые дни после выборов. Но нужно понимать, что протесты в Беларуси носят стихийный характер. По сравнению с двумя месяцами ранее протест значительно продвинулся вперед в плане самоорганизации людей. Не удивлюсь, если в скором времени начнут избрать местные органы самоуправления», – сказал Марголин.

«Режим потихонечку загоняет себя в угол»

Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF.BY отметил, что Тихановская всего лишь ответила на запрос части общества.









Фото: Белорусский партизан





«От нее требовали решительных действий, поэтому она так и поступила – пожалуйста. Она призвала людей, свое дело сделала. Если рабочие пока не готовы, значит, им нужно дать еще время созреть. Тихановская не объявляет себя лидером протеста, а выступает лицом и знаменем протеста, временным политиком. Ее тактика мне кажется правильной и разумной», – сказал Корнеенко.









фото: газета.ру

Политик полагает, что всеобщая забастовка «вряд ли сейчас состоится».





«Но то, что на некоторых предприятиях лидеры рабочего движения обозначают свои позиции – уже хорошо. Сегодня походил по Минску : впечатляет география и масштаб протестов. Режим потихонечку загоняет себя в угол, не учитывая реалии и живя в параллельном мире», – считает Корнеенко.





По его мнению, еще скажутся на росте протестов проблемы в экономике.





«Пока что на госпредприятиях люди боятся потерять заработок. У меня есть родственник, работающий на «Атланте». Если его уволят, то как жить его семье, где двое детей и супруга, которая не может устроиться на работу? Пока рабочие не верят, что сработает Фонд солидарности. Это направление, которое обязательно нужно совершенствовать и рассказывать о нем. Тогда забастовка может получиться», – полагает Корнеенко.







