ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британский ветеран выпрыгнул из вертолета без парашюта, чтобы привлечь внимание к самоубийствам ветеранов

27.10.2020 13:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Бывший парашютист Джон Брим выпрыгнул из вертолета с высоты в сорок метров, чтобы привлечь внимание к проблеме самоубийства ветеранов. Прыжок произошел у побережья острова Хейлинг на юге Англии. Он ударился о воду на скорости 99 км/ч. Об этом пишет ресурс Popular Military.

Брим теперь может стать известным за свой самый высокий прыжок в воду во время свободного падения. Пока это только рекорд для Великобритании, но Брим надеется попасть с прыжком в Книгу рекордов Гиннеса.

Самоубийства военных в отставке — личная трагедия для Брима.

— Это душераздирающе, — заявил он перед прыжком. — У меня были друзья, которые покончили с собой. Я был в зоне боевых действий с этими людьми, и мы прошли через все это вместе. Потом мы вернулись, их демоны захватили власть над ними, и они погибли. Это ужасно. У этих людей есть семьи, жены и дети... это просто ужасно.

Британский ветеран выпрыгнул из вертолета без парашюта, чтобы привлечь внимание к самоубийствам ветеранов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший парашютист Джон Брим выпрыгнул из вертолета с высоты в сорок метров, чтобы привлечь внимание к проблеме самоубийства ветеранов. Прыжок произошел у...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Неспеша собираем вещи»: режиссер гродненского «драма» рассказал, что происходит в театре сейчас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика