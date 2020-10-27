Британский ветеран выпрыгнул из вертолета без парашюта, чтобы привлечь внимание к самоубийствам ветеранов

Источник материала: Onliner

Бывший парашютист Джон Брим выпрыгнул из вертолета с высоты в сорок метров, чтобы привлечь внимание к проблеме самоубийства ветеранов. Прыжок произошел у побережья острова Хейлинг на юге Англии. Он ударился о воду на скорости 99 км/ч. Об этом пишет ресурс Popular Military .

Брим теперь может стать известным за свой самый высокий прыжок в воду во время свободного падения. Пока это только рекорд для Великобритании, но Брим надеется попасть с прыжком в Книгу рекордов Гиннеса.

Самоубийства военных в отставке — личная трагедия для Брима.

— Это душераздирающе, — заявил он перед прыжком. — У меня были друзья, которые покончили с собой. Я был в зоне боевых действий с этими людьми, и мы прошли через все это вместе. Потом мы вернулись, их демоны захватили власть над ними, и они погибли. Это ужасно. У этих людей есть семьи, жены и дети... это просто ужасно.



