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Прокуратура: минчанин угрожал сжечь сотрудника милиции вместе с семьей и совершил поджог
Источник материала: Onliner
На сайте прокуратуры появилось
«Через некоторое время возгорание случайно обнаружил сын потерпевшего — это позволило своевременно вызвать сотрудников МЧС и избежать жертв. Очаг возгорания был локализован. На выезд бригады МЧС и локализацию пожара затрачено 270 рублей. Данную сумму обвиняемый возместил в полном объеме», — говорится в сообщении.
На имущество мужчины стоимостью 1,1 тысячи рублей был наложен арест. Обвиняемому инкриминированы умышленное уничтожение имущества общеопасным способом, угроза насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел, а также должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и членов его семьи в целях воспрепятствования законной деятельности и из мести за выполнение таких обязанностей. Материалы дела переданы в суд. Мужчина заключен под стражу.
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