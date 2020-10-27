Прокуратура: минчанин угрожал сжечь сотрудника милиции вместе с семьей и совершил поджог

Источник материала: Onliner

На сайте прокуратуры появилось сообщение о мужчине, который «поддался на призывы к совершению насилия в отношении сотрудников милиции и их семей, размещенные в Telegram-каналах» и решил поджечь дом своего соседа — сотрудника ОВД. По информации ведомства, ночью 14 августа он позвонил на телефон милиционера и пообещал сжечь его вместе с его близкими и домом, а следующим вечером проник во двор и поджег сарай, стоящий вблизи жилого дома.

«Через некоторое время возгорание случайно обнаружил сын потерпевшего — это позволило своевременно вызвать сотрудников МЧС и избежать жертв. Очаг возгорания был локализован. На выезд бригады МЧС и локализацию пожара затрачено 270 рублей. Данную сумму обвиняемый возместил в полном объеме», — говорится в сообщении.

На имущество мужчины стоимостью 1,1 тысячи рублей был наложен арест. Обвиняемому инкриминированы умышленное уничтожение имущества общеопасным способом, угроза насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел, а также должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и членов его семьи в целях воспрепятствования законной деятельности и из мести за выполнение таких обязанностей. Материалы дела переданы в суд. Мужчина заключен под стражу.