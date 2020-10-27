Эксперт: страна уверенно движется к экономическому кризису

Ухудшение ситуации в финансовом секторе будет влиять на предприятия, что чревато полномасштабным экономическим кризисом. Такое мнение высказывает старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук в аналитическом бюллетене Business & Economic Review (совместный информационный продукт BEROC, Исследовательского центра ИПМ и Бизнес-школы ИПМ).





По мнению Крука, чтобы сдержать обесценение рубля, Национальный банк начал проводить политику зажатия рублевой ликвидности.

«Это дало свои результаты с точки зрения динамики курса. Однако у этой меры есть оборотная сторона: рублевое кредитование не расширяется, предприятия не могут получать кредитную подпитку. Это вынуждает их ограничивать масштабы своей деятельности, а некоторых приводит к обострению финансовых проблем», — отмечает экономист.

По его мнению, если такой статус-кво будет сохраняться, то можно ожидать, что в скором времени возникнут новые проблемы — будут расти неплатежи.

«Это будет приводить к дальнейшему ухудшению динамики ВВП. Если посмотреть на ситуацию с позиции банков, то и здесь сложно найти поводы для оптимизма. С одной стороны — ухудшается качество их активов из-за проблем с обслуживанием долгов предприятий. С другой стороны — продолжается отток депозитов, из-за чего банки могут столкнуться с ситуацией недостатка ликвидности и проблемами с выполнением собственных обязательств», — предполагает Крук.

Таким образом, отмечает он, меры по сдерживанию девальвации переносят часть проблем финансового сектора в реальный.

«Предприятия, которые находятся в плохом финансовом положении, будут урезать издержки, и это означает, что зарплаты даже в номинале расти не смогут, не говоря уже о реальном выражении. Если проблемы финансовой системы и в дальнейшем будут переключаться на предприятия, то вскоре последует эффект бумеранга: банки станут ощущать усиление проблем с качеством активов, а угрозы финансовой дестабилизации и кризис неплатежей будут становиться все более вероятными», — прогнозирует Крук.

По его мнению, такой сценарий развития событий чреват полномасштабным кризисом. «Страна уверенным курсом движется к полномасштабному экономическому кризису. Но пока актуален вопрос о том, в какой форме, через какие симптомы он будет проявляться в первую очередь», — заключил Крук.