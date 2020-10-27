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Шойгу: Запад вбросил деньги, чтобы сорвать процесс интеграции Беларуси и России
Источник материала: Навiны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытка смены власти в Беларуси была предпринята при политической и финансовой поддержке Запада.
Как заявил он на заседании совместной Коллегии министерств обороны РФ и Беларуси, «среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения. Решительно осуждаем такие действия и считаем неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран».
«Звезда»
По словам министра, США и их сателлиты, используя технологии цветных революций, целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытка смены власти в Беларуси была предпринята при политической и финансовой поддержке Запада.
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