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Шойгу: Запад вбросил деньги, чтобы сорвать процесс интеграции Беларуси и России

27.10.2020 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытка смены власти в Беларуси была предпринята при политической и финансовой поддержке Запада.

Шойгу: Запад вбросил деньги, чтобы сорвать процесс интеграции Беларуси и России

Как заявил он на заседании совместной Коллегии министерств обороны РФ и Беларуси, «среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения. Решительно осуждаем такие действия и считаем неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран».

«Звезда» сообщает, что Шойгу назвал Беларусь «ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером».

По словам министра, США и их сателлиты, используя технологии цветных революций, целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран.

 
 
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытка смены власти в Беларуси была предпринята при политической и финансовой поддержке Запада.
 
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