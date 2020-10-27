Освобождены сотрудники РНПЦ «Кардиология», задержанные за акцию солидарности

Из Московского РУВД отпустили всех сотрудников РНПЦ «Кардиология», которые были задержаны рано утром у станции метро «Грушевская».





Утром 27 октября возле станции метро «Грушевка» на проспекте Дзержинского сотрудники РНПЦ «Кардиология» проводили акцию солидарности, силовики задержали девять сотрудников РНПЦ и врача 4-й городской клинической больницы, сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

Были задержаны Ирина Гайдель (врач-рентгенолог), Евгений Полойко (врач отделения анестезиологии и реанимации), Владимир Андрущук (кандидат медицинских наук), Олег Полонецкий (заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии), Михаил Цибульский, Андрей Бурый, Дмитрий Чуклай, Елена Чайковская, Екатерина Жуковец, Александр Филиппов (анестезиолог-реаниматолог 4-й гкб).

К РУВД приезжала директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская.

По информации БелаПАН , в Московском РУВД в отношении медиков были составлены протоколы по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).















Директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская





Фото Ольги Шукайло