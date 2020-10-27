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Освобождены сотрудники РНПЦ «Кардиология», задержанные за акцию солидарности

27.10.2020 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из Московского РУВД отпустили всех сотрудников РНПЦ «Кардиология», которые были задержаны рано утром у станции метро «Грушевская».

Освобождены сотрудники РНПЦ «Кардиология», задержанные за акцию солидарности

Утром 27 октября возле станции метро «Грушевка» на проспекте Дзержинского сотрудники РНПЦ «Кардиология» проводили акцию солидарности, силовики задержали девять сотрудников РНПЦ и врача 4-й городской клинической больницы, сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

Были задержаны Ирина Гайдель (врач-рентгенолог), Евгений Полойко (врач отделения анестезиологии и реанимации), Владимир Андрущук (кандидат медицинских наук), Олег Полонецкий (заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии), Михаил Цибульский, Андрей Бурый, Дмитрий Чуклай, Елена Чайковская, Екатерина Жуковец, Александр Филиппов (анестезиолог-реаниматолог 4-й гкб).

К РУВД приезжала директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская.

По информации БелаПАН, в Московском РУВД в отношении медиков были составлены протоколы по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). 

Освобождены сотрудники РНПЦ «Кардиология», задержанные за акцию солидарности

Освобождены сотрудники РНПЦ «Кардиология», задержанные за акцию солидарности

Освобождены сотрудники РНПЦ «Кардиология», задержанные за акцию солидарности

Освобождены сотрудники РНПЦ «Кардиология», задержанные за акцию солидарности
Директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская

Освобождены сотрудники РНПЦ «Кардиология», задержанные за акцию солидарности

 

Фото Ольги Шукайло

 
 
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Из Московского РУВД отпустили всех сотрудников РНПЦ «Кардиология», которые были задержаны рано утром у станции метро «Грушевская».
 
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