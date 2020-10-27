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Урок кулинарии: Кейт Миддлтон с детьми нашла путь к сердцам британцев

27.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон сделала очень личный подарок для британцев: герцогиня и ее маленькие дети испекли особенные кексы для фанатов.

Герцоги Кембриджские поучаствовали в благотворительной акции в день памяти жертв Первой мировой войны - они оригинально поддержали важный праздник и даже привлекли своих наследников.

Миддлтон решила преподнести незабываемый подарок ветеранам войны: фаворитка Елизаветы II и ее наследники испекли домашние кексы с кремом и украсили их марципановыми маками.

Снимок аппетитной выпечки появился в официальном Instagram герцогов Кембриджских и порадовал всех подписчиков королевской пары.

"Прекрасная семья!"; "Это так трогательно"; "У Кейт подрастают самые лучшие помощники"; "Кейт, Уильям и малыши - вы чудо!", - прокомментировали запись британцы.

И пока Миддлтон старается выделиться и принести пользу обществу, поклонники разоблачили "друга" Меган Маркл - стало известно, как Джордж Клуни оказался на свадьбе экс-актрисы.

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Герцогиня Кембриджская вместе с маленькими наследниками приготовили незабываемый подарок для поклонников - кексы по королевскому рецепту.
 
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