﻿ СК завершил расследование дела в отношении мужчины, который в столичном дворе разбил два авто. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК завершил расследование дела в отношении мужчины, который в столичном дворе разбил два авто

27.10.2020 13:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, который повредил два автомобиля. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 15 сентября минчанин во дворе своего дома повредил Ford Transit и Nissan X-Тrail. Увидев противоправные действия мужчины, жильцы дома сняли происходящее на мобильный телефон, позвонили в милицию и задержали его до приезда сотрудников.

В ходе следствия установлено, что во время совершения противоправных действий мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — содержание спирта в выдыхаемом им воздухе составило 3 промилле.

По результатам расследования уголовного дела мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства. Ущерб по уголовному делу — более 5,5 тысячи рублей — мужчина возместил частично.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске прошло предварительное заседание о неработавшем в августе интернете. Ответчик - А1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика