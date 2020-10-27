СК завершил расследование дела в отношении мужчины, который в столичном дворе разбил два авто

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, который повредил два автомобиля. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 15 сентября минчанин во дворе своего дома повредил Ford Transit и Nissan X-Тrail. Увидев противоправные действия мужчины, жильцы дома сняли происходящее на мобильный телефон, позвонили в милицию и задержали его до приезда сотрудников.

В ходе следствия установлено, что во время совершения противоправных действий мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — содержание спирта в выдыхаемом им воздухе составило 3 промилле.

По результатам расследования уголовного дела мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства. Ущерб по уголовному делу — более 5,5 тысячи рублей — мужчина возместил частично.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.