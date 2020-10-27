В Минске прошло предварительное заседание о неработавшем в августе интернете. Ответчик - А1

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 27 октября, в суде Центрального района Минска прошло предварительное заседание по делу, связанному с ограничениями использования мобильного интернета в августе этого года. Исковое заявление на компанию А1 подало несколько абонентов оператора. Они недовольны размером компенсаций, которые получили от компании.





Предварительное заседание состоялось утром. Судья — Татьяна Скопец, представители компании А1 на заседании отсутствовали.

По словам адвоката Сергея Зикрацкого, представляющего интересы соистцов, в иске речь идет об ограничении в использовании мобильного интернета от А1 с 9 по 11 августа этого года. Адвокат пояснил: суть спора заключается в том, что компания предоставила компенсацию абонентам по итогам событий в указанные даты. Но это, по мнению обратившихся c иском, — только частичная компенсация абонентской платы. Истцы требуют уменьшить стоимость услуг за этот период в размере 100% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса, поскольку «услуга электросвязи оказана оператором ненадлежащим образом».

Кроме того, истцы требуют компенсации морального вреда в размере 100 рублей каждому, а также взыскания с ответчика (А1 — прим. TUT.BY) стоимости компенсационных расходов на оказание юридической помощи адвокатами по подготовке заявления.

В ходе заседания адвокат заявил ходатайство, в котором попросил обязать ответчика предоставить по каждому из абонентов размер их ежедневной абонентской платы в прошедшем августе, размер включенного в абонентскую плату интернет-трафика, а также размер начисленной абонентам компенсации за ненадлежащее оказание услуг с 9 по 11 августа. Эта информация, по мнению истцов, необходима для формирования окончательной цены иска. Второе ходатайство — обязать ответчика предоставить объяснение по причине непредоставления услуг.

Истцы поддержали эти ходатайства, суд их также удовлетворил. Основное судебное заседание состоится 25 ноября.

Что произошло с 9 по 11 августа

С 9 по 11 августа в Беларуси наблюдались проблемы с доступом в интернет как по фиксированной, так и мобильной связи у множества телеком-операторов. Министерство связи и информатизации рекомендовало операторам «рассмотреть возможность перерасчета абонентской платы в установленном порядке».

Представители А1 12 августа заявили : «В связи со сложностями с доступом к некоторым сервисам через мобильный и фиксированный интернет по независящим от компании причинам руководством А1 принято решение о проведении корректировок абонентских плат абонентам мобильной связи, а также клиентам домашнего интернета и телевидения — физическим и юридическим лицам — за трое суток в период с 9 августа по 11 августа включительно в соответствии с алгоритмом ».

Абонентам мобильной связи, пользующимися тарифами, в абонентскую плату которых вместе с голосовыми сервисами включен пакет интернет-трафика, размер компенсаций определялся в зависимости от того, какой именно объем трафика включен в их абонентскую плату. Так, размер компенсации составлял от 30% до 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за каждый день отсутствия сервиса. Судя по сообщению оператора, компенсацию в 100% давали только тем абонентам, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик.

Позиция А1

Напомним, что представителей А1 на предварительном судебном заседании не было. После его завершения мы обратились в компанию с просьбой выразить общую позицию. Ниже — комментарий оператора, который предоставили TUT.BY:

— Сложности в работе некоторых сервисов через мобильный и фиксированный интернет в период с 9 по 11 августа 2020 года, с которыми столкнулись абоненты компании, возникли по независящим от оператора причинам. Корректное предоставление доступа к сервисам было автоматически продолжено после восстановления обслуживания со стороны вышестоящего провайдера. При этом руководством А1 принято решение о проведении корректировок абонентских плат абонентам мобильной связи, а также клиентам фиксированного интернета и телевидения (юридическим лицам) за трое суток в период с 9 августа по 11 августа включительно.