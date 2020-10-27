«Однажды он убьет мою дочку». Адвокат отвечает читательнице, дочь которой избивает муж

Источник материала: Tut.by

К нам в редакцию обратилась читательница, чья дочь регулярно подвергается домашнему насилию, но находится под сильным влиянием мужа. Сейчас на него завели дело, однако она хочет помириться. Автор письма задается вопросом: выйдет ли он снова сухим из воды, и можно ли этому помешать? Попробуем разобраться вместе с адвокатом.



Фото: pinterest.com

— Моя дочка совсем сошла с ума. Муж над ней как только не издевается, а она всё терпит. Я не хочу рассказывать подробности, потому что мне просто больно про это думать и страшно признаваться, что вот так ведут себя с моим ребенком, а я никак не могу на это повлиять. Дочка ходит, как завороженная — мой Сережа, мой Сережа. А когда Сережа устраивает ей очередной дебош, кому она звонит? Конечно мне — мама, спаси. Я вызываю милицию. Милиция к ним приезжает, но дочка никогда не пишет заявление. И Сережа понимает, что можно продолжать в том же духе.

Но в этот раз всё вышло совсем иначе. Я не знаю деталей, но факт в том, что дело завели и без дочкиного заявления — вроде как оказалось, что так можно было. Я запомнила даже статью — ч.2 ст. 9.1 административного кодекса — так они все говорят. Я очень рада. Дочка говорит, что этот присмирел сразу, ведет себя, как шелковый.

Но эта ж дура собирается с ним помириться, чтобы он опять вышел сухим из воды. Я вообще этого не понимаю — что значит помириться? То есть, он там ее запугает, уговорит — что угодно сделает, она в итоге скажет «мы помирились»… и всё? Ему ничего не будет?



Фото: unsplash.com

Бред какой-то. Получается, можно сделать что угодно, потом помириться (что бы это ни значило) — и всё, сразу все грехи забываются? Зачем тогда все эти кодексы, если всё так просто? Объясните, пожалуйста, что к чему. А главное: могу ли я как-то на всё это повлиять? Я просто уверена, что если не остановить Сергея сейчас, он однажды убьет мою дочку. Сколько уже таких историй было, и сколько еще будет! Я очень боюсь за своего ребенка.

Ответ адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— Привлечение к административной ответственности по ч.2 ст. 9.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП Республики Беларусь) мы уже рассматривали в колонке «Муж орал, оскорблял, выгонял из квартиры. Что ему за это будет, если я напишу заявление?» .

Напомню, что по правонарушениям, предусмотренным ч.2 ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь, есть особый порядок привлечения виновного лица к ответственности.

Так, по общему правилу, для начала административного процесса требуется письменное заявление потерпевшего (вашей дочери) с требованием о привлечении лица, нарушившего закон (вашего зятя), к административной ответственности. Это прямо определено в ч.1 ст. 9.4 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — ПИКоАП Республики Беларусь).

Принципиально важно: по общему правилу, без такого заявления привлечение лица к ответственности по ч.2 ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь невозможно.

Однако, есть исключение.

Следует знать: административный процесс по ч.2 ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь может быть начат без заявления от потерпевшего по инициативе прокурора либо по его письменному поручению — должностным лицом органа внутренних дел (ч.1 ст. 9.4 ПИКоАП Республики Беларусь).

На практике административный процесс по этой статье инициируется прокуратурой в следующих случаях:

когда произошедшее затрагивает интересы общества или государства если противоправное деяние совершено в отношении потерпевшего:

находящегося в зависимости от привлекаемого к ответственности лица

Необходимо учитывать: зависимость может быть любой. Например, основанной на брачно-семейных отношениях (зависимость ребенка от родителя и т.д.), материальной (проживание на жилплощади привлекаемого лица при отсутствии собственной, нахождение на иждивении указанного лица, получение от него значительной материальной помощи и т.д.).

по иным причинам не способного самостоятельно защищать свои права и законные интересы.

Обратите внимание: конкретного установленного на законодательном уровне перечня причин нет. Это, может быть, например, престарелый возраст, физические или психические недостатки, страх реализации ранее высказанных агрессором угроз и т.д.



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Следует знать: вопрос о том, по чьей инициативе был начат административный процесс по ч.2 ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь, имеет принципиальное значение.

Так, если инициатива исходила от потерпевшего, то начатый на основании его заявления административный процесс может быть впоследствии прекращен в связи с примирением потерпевшего с привлекаемым лицом.

Если же административный процесс по ч.2 ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь был начат без получения заявления от потерпевшего, по инициативе прокурора либо по его письменному поручению, последующее примирение между участниками процесса невозможно.

Давайте разберем, как приведенные выше нормы работают в вашем случае.

Из обращения следует, что, несмотря на отсутствие заявления потерпевшей, административный процесс в отношении вашего зятя был начат.

А значит, инициатива по привлечению его к ответственности исходила от органов прокуратуры.

Соответственно: даже если ваша дочь будет возражать против привлечения своего супруга к административной ответственности, заявлять об их примирении, просить не наказывать его, административный процесс не прекратят.

Если вина мужчины будет доказана, независимо от мнения вашей дочери, ваш зять будет привлечен к административной ответственности.

Мой личный совет: для привлечения к ответственности необходимо доказать факт совершения вашим зятем административного правонарушения в отношении вашей дочери. Они, как правило, совершаются за закрытыми дверями, без свидетелей. Поэтому особенность таких дел — малое количество возможных источников доказательств. А значит информация, которую сообщает потерпевшая, зачастую играет значительную роль в принятии окончательного решения по делу. Поэтому, отвечая на ваш вопрос о том, можете ли вы как-то повлиять на сложившуюся ситуацию, — да, вы можете сделать это, убедив дочь дать полные и правдивые показания.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя (защитника) в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.