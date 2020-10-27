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АБФФ прокомментировала скандал в Гродно

27.10.2020 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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В прошедшем 27-м туре чемпионата Беларуси по футболу в Гродно случилась фатальная судейская ошибка, которая, вероятно, решила исход матча. Напомним, что «Неман» принимал «Славию», а на 25-й минуте рефери удалил игрока «оленей» и назначил пенальти.

И если вопросов к решению об удалении Алексея Легчилина не было, то в правомерности назначения одиннадцатиметрового удара все сильно сомневались.


На эмоциях главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич раскритиковал федерацию и судей, а спортивный директор клуба в перерыве пнул дверь судейской комнаты и ругался матом на них.

Этот эпизод разобрали в программе АБФФ TV «Судите с нами».

Итак, специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин признал, что назначить пенальти было ошибкой, а вот удаление было правильным.

«Неман» проиграл со счетом 1:2 и сильно усложнил себе борьбу за медали чемпионата.

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Теги: Гродно
 
 
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В программе АБФФ TV «Судите с нами» прокомментировали судейские решения в Гродно.
 
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