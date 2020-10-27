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АБФФ прокомментировала скандал в Гродно
Источник материала: Tut.by
В прошедшем 27-м туре
И если вопросов к решению об удалении Алексея Легчилина не было, то в правомерности назначения одиннадцатиметрового удара все сильно сомневались.
На эмоциях главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич раскритиковал федерацию и судей, а спортивный директор клуба в перерыве пнул дверь судейской комнаты и ругался матом на них.
Этот эпизод разобрали в программе АБФФ TV «Судите с нами».
Итак, специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин признал, что назначить пенальти было ошибкой, а вот удаление было правильным.
«Неман» проиграл со счетом 1:2 и сильно усложнил себе борьбу за медали чемпионата.
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В программе АБФФ TV «Судите с нами» прокомментировали судейские решения в Гродно.
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