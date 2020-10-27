В салоне машины взорвался баллончик с присадкой для быстрого запуска двигателя - водитель в больнице

Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе в салоне авто взорвался баллончик с аэрозолем для быстрого запуска двигателя — водитель с ожогами попал в больницу. Подробности сообщили в МЧС.





Инцидент произошел вечером 26 октября. Мужчина на своем Mercedes-Benz Vario ехал в сторону агрогородка Козенки.

В салоне машин был баллончик автомобильной присадки «Быстрый старт» и металлические уголки. Когда автомобиль переезжал «лежачего полицейского», баллончик ударился о металлический уголок — произошло механическое повреждение, и смесь воспламенилась.

В результате водитель получил ожоги лица. Он в больнице.



