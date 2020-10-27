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В салоне машины взорвался баллончик с присадкой для быстрого запуска двигателя - водитель в больнице
Источник материала: Tut.by
В Мозырском районе в салоне авто взорвался баллончик с аэрозолем для быстрого запуска двигателя — водитель с ожогами попал в больницу. Подробности
Инцидент произошел вечером 26 октября. Мужчина на своем Mercedes-Benz Vario ехал в сторону агрогородка Козенки.
В салоне машин был баллончик автомобильной присадки «Быстрый старт» и металлические уголки. Когда автомобиль переезжал «лежачего полицейского», баллончик ударился о металлический уголок — произошло механическое повреждение, и смесь воспламенилась.
В результате водитель получил ожоги лица. Он в больнице.
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В салоне машины взорвался баллончик с присадкой для быстрого запуска двигателя - водитель в больнице
Смесь воспламенилась, и водитель получил ожоги лица.
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