﻿ В салоне машины взорвался баллончик с присадкой для быстрого запуска двигателя - водитель в больнице. 21.by
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В салоне машины взорвался баллончик с присадкой для быстрого запуска двигателя - водитель в больнице

27.10.2020 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе в салоне авто взорвался баллончик с аэрозолем для быстрого запуска двигателя — водитель с ожогами попал в больницу. Подробности сообщили в МЧС.


Инцидент произошел вечером 26 октября. Мужчина на своем Mercedes-Benz Vario ехал в сторону агрогородка Козенки.

В салоне машин был баллончик автомобильной присадки «Быстрый старт» и металлические уголки. Когда автомобиль переезжал «лежачего полицейского», баллончик ударился о металлический уголок — произошло механическое повреждение, и смесь воспламенилась.

В результате водитель получил ожоги лица. Он в больнице.


 
 
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