«Буду винить протестующих, а не ОМОН». Айтишник участвует в провластных шествиях

Источник материала: Tut.by

Издание dev.by взяло интервью у веб-разработчика Демида Горбацевича, постоянного участника провластных акций «За Беларусь». Кроме того, Демид вместе с «антивандальным отрядом» ходит по району — снимает листовки с подъездов, убирает бело-красно-белые ленточки, несколько раз закрашивал стену в «Каскаде». Публикуем беседу с некоторыми сокращениями (полную версию можно прочесть здесь ).



Фото: dev.by

Почему разработчик голосовал за Лукашенко

Демид рассказал, что у него «максимально» активная политическая позиция. До 9 августа он был аполитичен, но практически всегда голосовал за Лукашенко — лишь один раз, «по молодости», выбрал другого кандидата.

— Общаясь с единомышленниками, я сделал вывод, что многие из нас голосовали в первую очередь сердцем. Но в этом году я доверился не только сердцу, но и разуму — я проанализировал практические решения президента, в том числе и по борьбе с COVID-19, — отметил собеседник.

Почему же Демид перестал быть аполитичным? По его словам, дело в «агрессивных вибрациях, которые исходят от протестующих».

— Я наблюдал за протестами, а когда они стали масштабными, стал искать информацию о людях, которые придерживаются таких же взглядов — как и я. Но информации о готовящихся митингах в поддержку действующей власти я не нашел. Тогда я просто вышел на улицу. У меня не было ни флага, ничего. Я прошелся от Мельникайте ко Дворцу спорта — смотрю: идут навстречу 15 человек с госфлагами, один несет крест, другой икону. Вот пожалуйста, всего 15 человек на весь Минск, но я их нашел. Увязался за тем «крестным ходом» хвостиком — и так мы до сих пор и ходим, объездили все областные центры.

А вот на августовский митинг, где выступал Александр Лукашенко, Демид не попал — опоздал и пришел, когда на площади уже собрались «протестующие оппозиции».

— Я прошел сквозь колонну, прочувствовал на себе негативные вибрации. Люди были красиво одеты — все в белом, с цветами в руках, — это, конечно, здорово, но мне было неприятно, — рассказал он. — Потому что от них не исходило позитива, только негатив и даже нотки агрессии. «Уходи!», «Долой» — это плохо.

Кроме того, Демид считает, что «Жыве Беларусь» — это нацистский лозунг, так как «такие слова писали на бело-красно-белых флагах во время оккупации в 40-е годы. Это как «Хайль Гитлер». А вот фраза «За Беларусь» нейтральная.

О провластных шествиях и воскресных протестных акциях

После этого разработчик посетил все провластные митинги — и даже пару раз ходил на воскресные протестные акции.

— В конце августа мы собрались втроем с нашими парнями — и пошли просто пообщаться с протестующими на площади Независимости, где было около 200 человек. Вокруг нас собралось около 20−25 — мы разбились на группы и вели коллективные дискуссии, обсудили большинство вопросов волнующих сегодня граждан, которые участвуют в протестных акциях. Когда расходились, даже обнимались, и это дало нам повод думать, что наши действия не были восприняты как провокация, а наоборот — поиск путей сближения и урегулирования конфликта в обществе.

— Численность участников митингов «За Беларусь» невелика, если сравнить с теми же воскресными шествиями…

— Ну в этом ничего удивительного нет: позиция протестующих — запугать, затравить, заставить людей молчать либо следовать своей воле. А те, кто за нынешнюю власть, не декларируют ничего, они просто живут — соблюдают закон, никого не трогают.

О задержаниях и насилии со стороны силовиков (и по отношению к ним)

— В течение почти трех месяцев людей задерживают и избивают ни за что . Директор цветочного магазина Максим Хорошев раздавал цветы девушкам…

— В наше время цветы, к сожалению, являются патронами к оружию революции. Более того, много проплаченной актерской игры, и информация о ней всплывает уже после того, как рождается очередной фейк.

— …а Никита Домрачев ехал в гости к маме.

— А я знаю примеры, когда люди выходили на улицу, хотя бы в магазин, — а потом вставали с другими в цепь солидарности, начинали хлопать. А у ОМОНа стоит задача задержать причастных. И если есть подозрения, что вы, конкретно вы, тоже причастны, — он задерживает и вас.

Известно, что координаторы протестных маршей передвигаются на велосипедах или самокатах. Когда Никита въехал в толпу ОМОНа и протестующих, у силовиков были все основания для таких подозрений. «Случайным» людям лучше объезжать такие кварталы, любопытство и упорство могут сыграть не в их пользу.

Демид говорит, что провластными шествиями «мы демонстрируем, что можно проводить мирное мероприятие, спокойно пройтись — и никто не будет препятствовать. Мы несем государственные флаги, у нас спокойная, миролюбивая позиция: мы призываем к миру и согласию». При этом он не боится, что его задержат на улице, так как, по его словам, он «контролирует ситуацию». Так, мужчина рассказал, как проходил Немигу во время задержаний и даже видел «координаторов беспорядков на мосту». На вопрос, как он понял, что это координаторы, Демид ответил:

— А у них на лицах это было написано — что они вышли, как на работу. Они вывесили флаг прямо на мосту. Я подошел спросить, чей флаг, но никто из них не захотел взять на себя ответственность и сказать: «Мой».

В это время подъехал бусик с ОМОНом — начались задержания. Один из омоновцев добежал почти до того места, где стояли мы, но поймал по пути какого-то парня — и повел его к бусу. А другой парень, из тех, к кому я подошел, в это время крикнул подросткам, бегавшим тут же: «Идите валить ОМОН». Честно говоря, единственное, о чем я пожалел в тот момент, что я их всех не «накрыл».

Демид добавляет, что даже если его случайно задержат, он будет винить в этом только протестующих, а не ОМОН.

— Я знаю многих сотрудников милиции, в том числе омоновцев, лично — эти ребята не настроены агрессивно, они просто выполняют свой долг.

Чуть позже в беседе с журналистом Демид отметил, что «никто не видит жертв среди ОМОНа, потому что сильные люди не показывают свои раны. А они есть. Очень много жертв — некоторые даже инвалидами стали».

— Откуда вы знаете?

— Некоторые врачи, поддавшись информационной обработке, отказывались оказывать достойную медицинскую помощь силовикам, это я узнал из общения с ними. Я видел фото и видео увечий и травм, они есть в открытом доступе, — кто захочет, тот найдет. На одном из них омоновец лежит с перекрученной от бедра ногой. Просто до истины всегда тяжелее докопаться, а ложь всегда на поверхности.

Об «антивандальных мероприятиях» в ЖК «Каскад»

Кроме участия в провластных акциях, Демид вместе с «отрядом» участвует в антивандальных мероприятиях — отряд снимает наклейки, закрашивает стены. Так, в ЖК «Каскад» они сначала закрашивали «некоторые элементы вандализма», но потом «решили не создавать провокаций».

— Мы дважды оговаривали с жителями «Каскада»: вот мы закрасили, белый лист — и на этом все, хватит. Но, к сожалению, эта борьба продолжилась.

Демида забанили в чате «Каскада» после того, как он рассказал свою версию задержаний во дворе жилого комплекса.

— Мы были тогда в «Каскаде» — приехали с ОМОНом закрасить стену. Только принялись за дело, как к нам подбежал человек — и замахнулся ногой, хотел ударить. Но оступился и упал, видимо, на пути ямка была. Его задержали. Он не знал, что с нами ОМОН, иначе не нападал бы.

Потом мы снимали листовки — а жители «Каскада» ходили за нами и бросались в нас яйцами и луком, и попадали по своим же машинам. Один парень снимал ребят из ОМОНа, провоцировал — и их тоже задержали. Но никто никого не крутил — просто вежливо попросили.

Когда уже разъезжались, часть наших ребят стала просить омоновцев освободить их — сделать такой жест доброй воли. Но коллективно мы рассудили так: в нас бросались, угрожали, а с нами представители власти — будет не совсем нормальным, если такое сойдет им с рук. Я не знаю ничего о дальнейшей судьбе задержанных, но уверен, что к ним относились с уважением.

О релокации айтишников

О переезде не менее двух тысяч айтишников за рубеж Демид сказал следующее:

— Видимо, они просто подсознательно хотели этого — уехать, я уверен, что события августа просто послужили для них поводом. И возможно, это как раз не те люди, которые должны жить в этой стране.

На белорусских айтишников часто влияют люди, которые даже не являются гражданами Республики Беларусь.

— Скажите, а вы следите за делом PandaDoc?

Не очень внимательно. Как я понимаю, Микита Микадо подтачивал власть, переманивая силовиков на свою сторону — а это же угроза нацбезопасности. На что он рассчитывал? Что к нему придут силовики? Ну вот они пришли — но не для того, чтобы сдаться.

Мы все к чему-то взываем, но забываем, что загадывать желания, и даже мыслить нужно аккуратно. Люди хотят перемен — они, безусловно, их получат, но понравятся ли им эти перемены?..