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В Мозырском районе на переходе Mitsubishi насмерть сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Мозырском районе. Об этом
По информации ГАИ, авария произошла утром 26 октября на 6-м километре трассы Р36 Мозырь — Лельчицы — Милошевичи — граница Украины. Здесь 24-летняя водитель Mitsubishi сбила 55-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу и вел рядом велосипед.
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. Световозвращающими элементами мужчина обозначен не был.
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Световозвращающими элементами мужчина обозначен не был.
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