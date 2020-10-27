В Мозырском районе на переходе Mitsubishi насмерть сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Мозырском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.





По информации ГАИ, авария произошла утром 26 октября на 6-м километре трассы Р36 Мозырь — Лельчицы — Милошевичи — граница Украины. Здесь 24-летняя водитель Mitsubishi сбила 55-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу и вел рядом велосипед.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. Световозвращающими элементами мужчина обозначен не был.