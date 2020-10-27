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Лукашенко заявил о террористической угрозе в Беларуси
27.10.2020 13:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: spektr.by
Ранее о террористическом характере некоторых событий в Беларуси говорил представитель КГБ.
Вчера в интервью
Сегодня на совещании по поводу подготовки к Всебелорусскому собранию о террористической угрозе говорил уже Александр Лукашенко.
Он заявил, что «оставшаяся масса» протестующих радикализировалась «Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи, - цитирует Лукашенко
Ранее милиция сообщала о поджоге покрышек в разных частях Минска, о нахождении в Гомеле возле БЧБ-флага устройства, схожего со взрывным, а также о замыкании проволокой рельсовых цепей в районе Колядичей под Минском.
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Ранее о террористическом характере некоторых событий в Беларуси говорил представитель КГБ.
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