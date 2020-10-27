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Лукашенко заявил о террористической угрозе в Беларуси

27.10.2020 13:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: spektr.by

Ранее о террористическом характере некоторых событий в Беларуси говорил представитель КГБ.

Вчера в интервью белорусскому телевидению начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил, что действия, «сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма». Таким действиям было обещано дать соответствующую правовую оценку.

Сегодня на совещании по поводу подготовки к Всебелорусскому собранию о террористической угрозе говорил уже Александр Лукашенко.

 Он заявил, что «оставшаяся масса» протестующих радикализировалась «Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи, - цитирует Лукашенко Белта. - И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли... Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами».

Ранее милиция сообщала о поджоге покрышек в разных частях Минска, о нахождении в Гомеле возле БЧБ-флага устройства, схожего со взрывным, а также о замыкании проволокой рельсовых цепей в районе Колядичей под Минском.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Ранее о террористическом характере некоторых событий в Беларуси говорил представитель КГБ.
 
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