A1 запускает дата-роуминг в России по цене: 1 ГБ за 5,9 рубля

Источник материала: Myfin

Фото: А1

Пакет 1 ГБ в роуминге доступен абонентам А1, подключенным на тарифные планы «Комфорт S», «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL», «Без Лимита», а также тарифы линейки «Бизнес-план». Об этом сообщили в компании А1.



Срок, в течение которого можно пользоваться предоставленным трафиком, составляет 30 суток, после чего пакет автоматически отключается. Стоимость 1 МБ трафика, потребленного сверх пакета, составит 1 копейку с шагом тарификации 1 КБ. Проверить дату окончания действия пакета «1 ГБ в сетях А1 и РФ» можно с помощью USSD-запроса *100*12# вызов, через личный кабинет или в приложении «Мой A1».

Кроме того, с 1 ноября 2020 года A1 снижает тарифы на услуги голосовой связи в роуминге, а также стоимость SMS на территории России.

Что в итоге?

Теперь исходящий звонок в Беларусь из России для абонента А1 будет стоить 0,268 рубля, а звонки внутри страны будут тарифицироваться по 0,8 рубля за минуту. Стоимость входящих вызовов составит 0,113 рубля, стоимость исходящих SMS – 0,065 рубля.

Новые роуминговые тарифы на услуги голосовой связи и SMS будут применяться автоматически независимо от тарифного плана, а также сети российского оператора, в которой абонент A1 зарегистрирует свое мобильное устройство.