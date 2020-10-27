Исследование: основатели компаний руководят лучше наемных менеджеров

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта uk.reuters.com

Компании, которыми руководят их основатели, быстрее восстанавливаются во время кризиса и позволяют инвесторам заработать больше. Согласно анализу, проведенному Reuters, технологические компании с собственником у руля в этом году стали лидерами по показателям цен на акции и росту прибыли. О том, на сколько они обошли компании, которыми руководят приглашенные специалисты, и как это связано с риском для инвесторов — читайте в этом материале.

Перевод статьи был осуществлен при содействии школы иностранных языков Streamline

Цены на акции крупнейших компаний под руководством их основателей за этот год выросли в два раза. Индекс S&P 500 поднялся на 7,8%. Они обошли конкурирующие техкомпании, в которых руководителями являются приглашенные специалисты.

Понятно, что пока богатеют инвесторы этих компаний — увеличивается и благосостояние самих предпринимателей. Среди них Джефф Безос из Амазон, соучредитель стримингового сервиса Netflix Рид Хастингс и генеральный директор Tesla Илон Маск.

Посмотрите на график роста выручки компаний, возглавляемых основателями (красным) и нанятыми сотрудниками (зеленым):

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Фото с сайта uk.reuters.com

По показателям роста прибыли эти компании также продемонстрировали хорошие результаты. Так, за последние пять лет их прибыль увеличилась на 30%, в то время как у компаний с привлеченными руководителями — лишь на 6,7%.

Есть и еще один интересный факт.

Компании под руководством основателей, как правило, быстрее восстанавливаются от последствий финансового кризиса, а их инвесторы получают более высокую отдачу от вложенний. Например, со времен последнего экономического спада акции Amazon стали дороже в 50 раз, Netflix — в 100 раз.

«В тяжелые времена спада дальновидные предприниматели смогли извлечь из этого максимальную выгоду. Кризис позволил им заработать больше при значительно меньших затратах, — говорит сооснователь венчурной компании Impellent Ventures Дэвид Браун. — Мы считаем, что в следующие несколько лет инвесторы смогут очень хорошо заработать, вкладываясь в лидеров на рынке».

Посмотрите, как меняются цены на акции в наиболее перспективных отраслях в этом году:

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Фото с сайта uk.reuters.com

На графике видно, что акции 400 компаний под руководством их учредителей в среднем выросли на 58,4% против 10% у компаний, которыми управляют наемные руководители.

Пандемия COVID-19 нанесла удар по бизнес-процессам многих компаний. Закономерно, что инвесторам приходится вкладывать деньги в те бизнесы, которые восстанавливаются быстрее. Анализ планов капиталовложений показал, почему инвесторы считают, что преимущество имеют компании c руководителями-основателями.

Посмотрите на график ожидаемого роста прибыли в 2020 году:

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Фото с сайта uk.reuters.com

В первой половине этого года у компаний, которыми руководят их основатели, показатели роста капиталовложений увеличились на 20%, в то время как у компаний с приглашенными топ-менеджерами этот показатель снизился на 2%.

Согласно данным Refinitiv, в течение трех лет рост чистой прибыли у компаний, которыми руководят основатели, ожидается в районе 22,8%. Для сравнения, у компаний с привлеченными руководителями этот показатель достигнет отметки в 7,8%.

При этом стоит обратить внимание на график сравнения роста прибыли и производительности технологичных и нетехнологичных компаний, которыми руководят их основатели:

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Фото с сайта uk.reuters.com

Вместо заключения

По словам исполнительного директора компании MSCI ESG Research Рика Маршалла, в этом году большинство компаний под руководством их основателей обошли компании с наемными руководителями как по показателям производительности на единицу стоимости, так и по росту выручки.

Несмотря на то, что компании, которыми руководят их основатели, предоставляют больше возможностей для финансовых вложений, их инвесторы могут столкнуться с более высокими рисками.

«По своему опыту могу сказать, что компании с приглашенными руководителями гораздо безопаснее. Вряд ли их финансовые показатели будут выше среднерыночных, но также можно быть уверенными в том, что потери не окажутся колоссальными», — отмечает Маршалл.

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