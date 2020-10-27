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МВД: В понедельник в Беларуси был задержан 581 человек
Источник материала: АФН
Силовики в минувший понедельник, 26 октября, ставший первым днем общенациональной забастовки задержали 581 человека.
"26 октября в различных населенных пунктах страны зафиксировано несколько десятков очагов социально-политической активности, в которых приняли участие около 3,6 тыс. человек», - сообщает пресс-служба МВД
Граждан задерживал у проходных и на территории предприятий, в вузах и рядом с ними, на улицах и во дворах, на маршах и просто так.
«Вечером в результате массированного распространения различными деструктивными Telegram-каналами протестных призывов зафиксированы массовые сборы и групповые шествия на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Ими предпринимались многочисленные попытки блокирования движения транспорта, оказания неповиновения и сопротивления при задержаниях», - посетовали в МВД.
Как сообщалось, в воскресенье были задержаны 523 человека. Только за 2 дня в стране были задержаны 1104 человека. Сегодня в Беларуси продолжается бесчинство силовиков и торжество беззакония.
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Силовики в минувший понедельник, 26 октября, ставший первым днем общенациональной забастовки задержали 581 человека.
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