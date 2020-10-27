Лукашенко: Протестуны перешли красную черту

Источник материала: АФН

Лукашенко вновь заявил о радикализации протеста, обвинил протестующих в том, что они перешли красную черту и развязали террористическую войну. Примерами терроризма стали замыкания рельсов на железной дороге и несколько срезанных в Минске светофоров.

"Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, [поскольку] протестуны эти … красную черту еще не перешли… Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли", - заявил сегодня Лукашенко.

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс… Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", - подчеркнул белорусский пенсионер.

В качестве примера терроризма он сообщил о том, что в Минске перерезали несколько светофоров, которые тут же с подачи пропагандистов превратились в символы достижений белорусского режима.

«Ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями или годами. А, самое главное, люди устали это все терпеть", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать. В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках, я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь: никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться. Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить", - заключил он.

Далее он сказал, что организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов.

"Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - пригрозил Лукашенко.