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Граждан Беларуси внесли в портал электронных платежей как должников по услуге "содержание в специзоляторе". Такой себе авансовый платеж

27.10.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь все чудесятей.

Граждан Беларуси внесли в портал электронных платежей как должников по услуге "содержание в специзоляторе". Такой себе авансовый платеж
Итак, вчера стало известно, что в портал ЕРИП (электронных платежей Беларуси) добавили всех граждан страны как должников по услуге "содержание в специзоляторе". Это когда тебя любимое государство садит "на сутки". Такой себе авансовый платеж за будущие "услуги".

Решил ради интереса проверить свои данные. Таки да. И про меня родина не забыла. Я должен за содержание за решеткой 67,5 белорусского рубля (около $27). Вся семья тоже. На всякий случай, учитывая несовершеннолетнего сына.

Вот чудеса оптимизации – заранее выписать счета 9 млн граждан.

Самое забавное – я в Беларуси не был с 28 апреля 2008 года. Но родине должен.

Можно перефразировать старый анекдот:

– Заплати штраф за содержание под арестом.

– Но я не был арестован!

– Тогда быстро под арест и потом заплати!

Апдейт: Пишут, что не совсем "всех". Так сказать, "по отдельной выборке". Возможно, по выборке семьями – на всякий случай. И учитывая, что пишут "не всех", мне интересно, есть ли там запись, например, на Головченко или Лукашенко.
 
 
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