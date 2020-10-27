Егоров: Нация поддержала Тихановскую, ультиматум не закончился провалом

– Светлана Тихановская заявила, что национальная забастовка не провалилась, и она будет только усиливаться. А как вы оцениваете первый день забастовки и протестов после народного ультиматума?





– Это оживило протестный процесс, придало ему новую энергетику. Вместе с тем перспективы развития общенациональной забастовки остаются довольно туманными. Но что важно в этой ситуации: призыв Тихановской был услышан, люди постарались выполнить ультиматум, была попытка забастовки на предприятиях, ее авангардом выступили студенты.Нельзя сказать, что ультиматум был успешен, но и нельзя сказать, что он провалился.





– Почему не получилась забастовка на крупных предприятиях?





– Генеральная причина: протестное движение на предприятиях и организационные формы(например, в виде независимых профсоюзов) не охватывают достаточного количества рабочих. Работники не организованы, они плохо знают своих лидеров, они не охвачены общей системой информирования, институты защиты рабочих или не работают, или (в виде независимых профсоюзов) слабы.Если бы идеей забастовки оказалось охвачено 15-20% рабочих, то было бы куда больше перспектив ее начала. Очень мало тех, кто реально против требований протестующих.





– Скептики говорили, что если общенациональная забастовка не удастся, то это станет ударом по репутации Тихановской. Что думаете по этому поводу сейчас?





– Поскольку мы не наблюдаем ни полной победы, ни полного провала, то, думаю, ситуация сохранится примерно на прежнем уровне: Тихановская не сильно потеряет, хотя критика в ее отношении усилится. Но стоит посмотреть на ситуацию с другой стороны. Важно понимать, что произошло: к людям с предложением о народном ультиматуме обратились не анонимные телеграм-каналы, это не было спонтанное движение, это Тихановская как лидер обратилась к нации – и нация в общем ее поддержала. Это довольно значимое достижение для самой Тихановской.





–Вчера она обозначила задачу: «Надавить на режим так... чтобы власти сняли свои короны с голов и начали конструктивный диалог с белорусами»...





– Если протесты будут продолжаться, то это и произойдет. Это единственный фактор, который может заставить их пойти на переговоры и уступки.







