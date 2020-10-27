ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стартовало крупнейшее IPO в истории

27.10.2020 14:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компания создателя интернет-гиганта Alibaba Джека Ма установит новый рекорд первичного размещения акций.




В 2014 году Alibaba Group провела IPO, получив в результате размещения $25 млрд. Спустя пять лет с первой позиции ее потеснила саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, которая привлекла $29,4 млрд. Теперь же рекорд намерена установить «дочка» Alibaba — Ant Group.

IPO Ant Group стартовало в Гонконге и Шанхае и составит $34,4 млрд (будет продано около 11% акций), а в случае повышенного спроса возможна реализация опционов на продажу доппакета акций на сумму в $5,17 млрд, сообщает РБК.

Весь пакет акций Ant Group будет оцениваться после размещения в $315 млрд ($320 с опционами). Таким образом, фирма станет самой дорогой финансовой компанией на планете, опередив американский банк JPMorgan, который сейчас стоит $306 млрд. «Дочка» Alibaba более чем на $50 млрд обойдет китайский ICBC и будет стоить в четыре раза дороже, чем банк Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

На пике через Alipay приходилось 75% рынка китайских интернет-платежей, но сейчас эта цифра упала до 55% под давлением конкурента — WeChat Pay от второго крупнейшего китайского интернет-холдинга Tencent. У Alipay 711 млн пользователей, в прошедшем финансовом году (закончился в июне 2020-го) компания провела платежей на $17 трлн.

Кстати, в числе инвесторов компании, которые продадут акции в ходе IPO, — французская семья Мюлье, владеющая сетью гипермаркетов Auchan. Она покупала акции в в 2018 году, когда Ant оценивалась в $150 млрд.

Ant Group — финансовая компания, созданная в 2014 году для управления платежной системой Alipay, с помощью которой стали вести расчеты на маркетплейсах Alibaba. На пике через нее проходило до 75% всех китайских интернет-платежей, сейчас эту систему потеснила WeChat Pay. Тем не менее в прошедшем финансовом году Alipay провела платежей на $17 трлн.

В данный момент доля Alipay составляет 36% портфеля Ant Group. 39% приходится на комиссионные от предоставления беззалоговых онлайн-кредитов.

Джек Ма владеет 8,8% акций Ant Group (50% голосов). После IPO его доля будет стоить $27,4 млрд, а состояние увеличится до $71,6 млрд, что позволит бизнесмену приблизиться к десятке богатейших людей мира. Он переместится с 17-й позиции на 11-ю.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания создателя интернет-гиганта Alibaba Джека Ма установит новый рекорд первичного размещения акций.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Однажды он убьет мою дочку». Адвокат отвечает читательнице, дочь которой избивает муж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика